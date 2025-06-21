Столицей Руси мог быть не Киев, но все решил один нюанс - историк раскрыл секрет

О чем идет речь в материале:
- Как Киев стал столицей Украины
- Почему именно Киев стал столицей Руси
Почему именно Киев стал сердцем древней Руси, а не другой город? Ответ на этот вопрос кроется не только в исторических обстоятельствах, но и в географии. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов.
Главред выяснил, почему именно Киев стал сердцем древней Руси, а не другой город.
Почему Киев стал столицей Руси
"А все дело в географии, друзья. Да, Киев является определенными воротами в огромном торговом потоке", - объясняет эксперт.
Речь идет о легендарном "пути из варяг в греки" - торговой артерии, соединявшей северную Европу с Византией. Именно Киев оказался на перекрестке важнейших водных маршрутов.
"Перед Киевом стекаются все реки, то есть торговля сосредотачивается в Киеве. Даже перед Киевом Десна стекается, Припять убегает. То есть Киев закрывает возможность торговать или открывает ее", - отмечает Алферов.
Смотрите видео об истории Киева:
Благодаря такому выгодному расположению Киев стал естественным логистическим центром тогдашнего государства. К тому же, город имел преимущества и в оборонном, и в инфраструктурном плане.
"Одновременно есть огромный правый берег Днепра с холмами, откуда можно было все наблюдать. Огромное количество островов - ими можно было перекрыть любую торговлю", - говорит историк.
Это не все. Киев имел и удобную территорию для обустройства поселений и стоянок купцов:
"Под правым берегом не сразу вода Днепр, а огромное плато, плоское, то, что мы называем подолом - там, где можно было высадиться и жить", - объясняет Алферов.
И именно поэтому, по словам эксперта, торговля неизбежно проходила через Киев.
"Хочешь торговать - езжай через Киев, плати пошлину, нанимай себе убежище, охрану, останавливайся на зиму", - резюмировал он.
Таким образом, Киев стал не просто столицей Руси, а экономическим, торговым и стратегическим центром, который обеспечивал контроль над главными торговыми маршрутами Восточной Европы.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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