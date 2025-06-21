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Столицей Руси мог быть не Киев, но все решил один нюанс - историк раскрыл секрет

Юрий Берендий
21 июня 2025, 15:14обновлено 21 июня, 15:48
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Киев стал столицей Руси благодаря географическому расположению на пересечении важных торговых путей и способности контролировать движение товаров на Днепре.
Столицей Руси мог быть не Киев, но все решил один нюанс - историк раскрыл секрет
Почему именно Киев стал столицей Руси - историк раскрыл секрет / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Как Киев стал столицей Украины
  • Почему именно Киев стал столицей Руси

Почему именно Киев стал сердцем древней Руси, а не другой город? Ответ на этот вопрос кроется не только в исторических обстоятельствах, но и в географии. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов.

Главред выяснил, почему именно Киев стал сердцем древней Руси, а не другой город.

видео дня

Почему Киев стал столицей Руси

"А все дело в географии, друзья. Да, Киев является определенными воротами в огромном торговом потоке", - объясняет эксперт.

Речь идет о легендарном "пути из варяг в греки" - торговой артерии, соединявшей северную Европу с Византией. Именно Киев оказался на перекрестке важнейших водных маршрутов.

"Перед Киевом стекаются все реки, то есть торговля сосредотачивается в Киеве. Даже перед Киевом Десна стекается, Припять убегает. То есть Киев закрывает возможность торговать или открывает ее", - отмечает Алферов.

Смотрите видео об истории Киева:

Благодаря такому выгодному расположению Киев стал естественным логистическим центром тогдашнего государства. К тому же, город имел преимущества и в оборонном, и в инфраструктурном плане.

"Одновременно есть огромный правый берег Днепра с холмами, откуда можно было все наблюдать. Огромное количество островов - ими можно было перекрыть любую торговлю", - говорит историк.

Это не все. Киев имел и удобную территорию для обустройства поселений и стоянок купцов:

"Под правым берегом не сразу вода Днепр, а огромное плато, плоское, то, что мы называем подолом - там, где можно было высадиться и жить", - объясняет Алферов.

И именно поэтому, по словам эксперта, торговля неизбежно проходила через Киев.

"Хочешь торговать - езжай через Киев, плати пошлину, нанимай себе убежище, охрану, останавливайся на зиму", - резюмировал он.

Таким образом, Киев стал не просто столицей Руси, а экономическим, торговым и стратегическим центром, который обеспечивал контроль над главными торговыми маршрутами Восточной Европы.

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Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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