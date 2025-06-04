Почему Россия не имеет отношения к Киевской Руси - историк раскрыл малоизвестный факт

О чем идет речь в материале:
- Какая страна наследник Киевской Руси
- Почему Россия не имеет никакого отношения к Руси
- Что произошло в 862 году
Историческая правда часто бывает искажена, и одной из крупнейших манипуляций, которая наблюдается в современной России, является попытка привязать себя к Киевской Руси. Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube объясняет, почему утверждение о том, что российская государственность происходит от Киевской Руси является ошибочным.
Миф о 862 году - кто такой князь Рюрик
"Российские ученые застолбили за собой дату 862 год - это время, когда согласно легенде Рюрик пришел править в Новгород и от этого началась история Руси. И поэтому именно этот год использовали россияне, чтобы в 2012 году отпраздновать 1250 лет российской государственности. Еще и самый большой памятник Владимиру киевскому князю влепили в Москве, которая возникла через 2-3 века после самого Владимира", - отмечает Алферов.
Что интересно, даже эта история имеет значительное несоответствие.
"Рюрик, вымышленный основатель Руси, связан с 862 годом, но первое упоминание о Руси датировано 839 годом в бертинских хрониках. То есть, Русь существовала гораздо раньше пропагандистской даты российской государственности", - говорится в видео.
Смотрите видео о том, когда появилась Киевская Русь:
Алферов отмечает реальность даты 839 года, по сравнению с вымышленным 862 годом.
Когда была основана Киевская Русь - первое упоминание о Руси
Оказывается, что даже сама дата 839 года имеет четкое подтверждение в исторических источниках. Это свидетельствует о том, что Русь существовала задолго до того, как в России решили "отметить" свое начало с Рюрика в 862 году.
"Дата 839 год является реальной, а 862 год - вымышленной и записанной в начале 12 века", - добавляет Алферов.
Кроме того, историк акцентирует на том, что в 839 году Русь находилась где-то в районе Среднего Поднепровья, что совершенно не имеет никакого отношения к современным территориям России.
Какие доказательства, что Украина пошла от Киевской Руси
Одно из основных доказательств, которые развенчивают мифы о связи России с Киевской Русью - это княжеские знаки.
"Княжеские знаки (двузубы и трезубцы) - возникли именно на наших территориях и никак не связаны с Новгородом или другими землями, которые войдут в Русь. Княжеские знаки - это сугубо особенность нашей киевской княжеской династии", - указывает он в заметке под видео.
Это также подтверждает, что Киев и окружающие земли являются неотъемлемой частью истории Руси.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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