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Черкассы: историк рассказал малоизвестные факты об истинном происхождении названия города

Руслан Иваненко
2 июня 2025, 20:00
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Археологи обнаруживают свидетельства развития Черкасс еще в XIV веке как стратегического города.
Черкассы: историк рассказал малоизвестные факты об истинном происхождении названия города
Город был частью европейской цивилизации / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Что нашли археологи на месте древних Черкасс
  • Как название "Черкассы" связано с литовским языком

Когда вы слышите словосочетание "место казацкой славы", приходит ли вам на ум город Черкассы? Скорее всего, нет. Однако, этот город на самом деле является одним из ключевых центров казацкой истории, вопреки навязанному советской пропагандой образу. Последняя десятилетиями представляла Черкассы как место написания Богданом Хмельницким письма московскому царю с просьбой о "воссоединении".

Однако, автор YouTube-канала "Реальная история" Аким Галимов убедительно доказывает, что эта версия является не более чем мифом.

Главред решил глубже исследовать историю Черкасс, чтобы раскрыть его истинную роль как места казацкой славы.

По словам эксперта Акима Галимова, Черкассы были не просто городом, а настоящим эпицентром важных исторических событий. Именно здесь принимались судьбоносные решения, имевшие значительное влияние на развитие нескольких соседних государств.

Черкасская земля стала ареной ожесточенных боев, которые сформировали несокрушимый украинский характер. В течение длительного времени город был неотъемлемой частью европейской цивилизации, ведь за его пределами начиналась безграничная степь - территория, где выживали только сильнейшие воины.

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Исследователь Дмитрий Куштан проливает свет на различные гипотезы о происхождении названия города. Археологические находки, датируемые второй половиной XIV века, ставят под сомнение устоявшиеся теории, в частности так называемую "черкесскую" версию, которая связывает название с переселением черкесов и жителей Северного Кавказа.

Эксперты отмечают недостаточность исторических подтверждений этой теории, не исключая возможности ее фальсификации.

Результаты археологических исследований свидетельствуют о том, что Черкассы не были случайным поселением. Город развивался как важный государственный центр, имея значительное значение сначала для Подольского княжества, а впоследствии - для Великого княжества Литовского. Эту гипотезу подтверждает и исторический факт визита польского короля Владислава II в Черкассы в 1411 году.

Интересна также лингвистическая версия, которая указывает на возможное литовское происхождение названия "Черкассы", поскольку окончание "-ас" характерно для литовского языка. Таким образом, история Черкасс является сложным и многогранным процессом становления, требующим переосмысления и глубокого научного анализа.

О величественной истории черкасских казаков, местном замке и стратегической важности города как настоящего сердца украинской земли подробно рассказывает Аким Галимов в своем видео.

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В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с россией.

О том, как россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк - эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки. youtube.com/@realnaistoriia

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