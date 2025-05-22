Эксперты исследовали находки в Одесской области и подтвердили античные корни современного города.

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Археологи доказали, что на месте Одессы существовало древнегреческое поселение / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Кто на самом деле основал Одессу

Сколько лет Одессе на самом деле

Что нашли археологи под Одессой

Российская пропаганда активно продвигает нарратив, что Одесса - якобы "исконно" русский город, основанный императрицей Екатериной II. Но исторические факты и научные исследования говорят о другом.

Главред решил разобраться, какова настоящая история возникновения Одессы - и она гораздо древнее и многограннее, чем того хочет Кремль.

Еще в 2008 году, во время дорожных работ в центре Одессы, археологи нашли древнюю каменную кладку.

Как рассказывает историк и журналист Аким Галимов в новом выпуске программы "Реальная история", эти остатки - часть древнегреческого поселения, которое существовало еще в VI веке до нашей эры.

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В 2020 году в 84 км от Одессы археологи обнаружили целую улицу античного города Тира. Ученые уверены: это был один из старейших городов на территории современной Украины. Исследования этого региона продолжаются уже более 120 лет и каждый раз подтверждают: история Одессы - не с XVIII века, а из глубокой древности.

К тому же, еще в XV веке земли современной Одесской области входили в состав Великого княжества Литовского. В то время здесь существовало поселение Кочубеев (или Кочубей), основанное, по преданию, Коцюбой Якошинским. То есть Одесса, как населенный пункт, имеет уже более 600 лет истории.

Что касается Екатерины II, то она действительно имела влияние на официальное переименование. После присоединения юга Украины к Российской империи в результате войны с Османской империей, в 1795 году город впервые упоминается под названием "Одесса". По легенде, императрица хотела, чтобы название было женского рода, поэтому с греческого "Одесос" возникла знакомая нам "Одесса".

Таким образом, нарративы российской пропаганды об основании Одессы императрицей - не соответствуют исторической правде. Археологические открытия и научные факты подтверждают: Одесса имеет глубокие корни, уходящие еще в античные времена, и является частью многовековой истории Юга Украины, а не искусственным образованием Российской империи.

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