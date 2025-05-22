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Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей Украины

Руслана Заклинская
22 мая 2025, 20:36
245
Город Ровно скрывает гораздо больше исторических тайн, чем кажется.
Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей Украины
Почему город называется Ровно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Почему Ровно получил именно такое название
  • Когда Ровно выполняло роль столицы Украины
  • Почему иногда можно услышать ошибочную форму "Ровенщина"

Город Ровно за свою многолетнюю историю не менял своего названия. Он всегда оставался Ровно. Однако, как и многие другие населенные пункты, оно имело различные вариации написания и произношения в зависимости от языка и исторического периода. Например, в польских источниках оно могло фигурировать как Równe, а в русских - Ровно. Несмотря на это, суть названия, происходящего от слова "ровный" или "равнина", оставалась неизменной. Это отличает Ровно от многих украинских городов, которые пережили переименование на протяжении веков

Главред узнал, когда Ровно становилось столицей Украины.

Почему город называется Ровно

Название города Ровно связано с его географическим расположением. Самая распространенная версия утверждает, что название происходит от слова "равнина", поскольку город расположен на равнинной местности, на берегах реки Устье. Это соответствует ландшафту Полесской низменности, где преобладают ровные участки.

Существуют также другие, менее подтвержденные версии. Одна из них связывает название с тем, что город был "равным" (то есть одинаковым, справедливым) для всех, кто в нем проживал, независимо от социального статуса. Другая версия гласит, что поселение располагалось на "ровном" месте между двумя холмами или водоемами. Однако, наиболее обоснованной и общепринятой является версия о происхождении названия от слова "равнина".

Когда Ровно было столицей Украины

Ровно трижды становилось столицей Украины. В апреле 1919-го, когда красная армия активно наступала, Директория во главе с Симоном Петлюрой была вынуждена оставить Киев и перенести центр управления государством в Ровно. В то же время главный военный атаман и штаб армии расположились в Здолбунове, говорится в видео KUKIN.Company.

По её словам, в Ровно сформировали новое правительство, которое одним из первых решений ввело обязательное изучение украинского языка, литературы и истории в высших начальных школах. Также Директория ввела бесплатное обучение для всех детей школьного возраста - граждан Украины.

Впрочем, военная ситуация на фронте быстро ухудшалась, и уже 5 мая правительство Директории вместе со штабом армии эвакуировались в Радивилов.

Смотрите видео о Ровно, которое трижды становилось столицей:

Второе провозглашение Ровно столицей Украины произошло также в апреле 1919 года, когда 27-летний генерал-хорунжий Владимир Оскилко попытался отстранить Симона Петлюру от руководства армией УНР, фактически устроив государственный переворот. Новый Кабинет Министров не скрывал намерений создать в Украине "Республику трудовых советов: и заключить мирное соглашение с большевистской Россией. Это обострило политическую ситуацию в Ровно.

Во время Второй мировой войны немецкая оккупационная власть создала рейхскомиссариат Украина - административно-территориальное образование, которое охватывало значительную часть современных украинских и белорусских земель. Столицей этого рейхскомиссариата стал город Ровно, где размещались ключевые административные и тыловые органы, координировавшие деятельность на временно оккупированных территориях Украины. Руководил рейхскомиссариатом Эрих Кох, жестокий режим которого вызвал большие страдания украинскому народу, нанося физические, материальные и моральные потери.

Как правильно Ровенщина или Ровенщина

По написанию, корректной и устоявшейся формой является "Ровенщина". Этот топоним происходит от названия города Ровно с добавлением суффикса -щина, который обозначает территорию или регион, связанный с определенным центром. "Рівенщина" - ошибочный вариант, который иногда встречается в разговорной речи, но не соответствует нормам украинского литературного языка. В официальных документах, публикациях и географических обозначениях употребляют именно "Ровенщина" - так называется область и регион вокруг города Ровно.

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Что такое KUKIN.Company?

KUKIN.Company - инициатор социальных проектов в Украине, которые воплощаются с помощью инновационных технологий. Автор социального проекта UKRAINE by DRONE, который создан для популяризации городов Украины, памятников архитектуры и культурного наследия.

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