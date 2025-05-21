Нас обманывали годами: как на самом деле появился Днепр

Задолго до прихода Российской империи здесь уже кипела жизнь.

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Как появился Днепр / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Историю появления Днепра

Почему РФ пыталась переписать историю

Город Днепр, один из крупнейших мегаполисов Украины, имеет куда более древнюю и насыщенную историю, чем принято считать.

Несмотря на официальную версию, согласно которой он был основан по приказу Екатерины II в 1776 году под названием Екатеринослав, на самом деле эти земли уже давно были заселены, имели собственную систему хозяйствования и жизни, и были частью большого казацкого мира, пишет 2+2.

Историк и автор документальных расследований Аким Галимов рассказал, что Россия многократно обнуляла и искажала прошлое украинских территорий. Но правда в том, что задолго до прихода Российской империи здесь уже кипела жизнь.

Живое казацкое прошлое

Земли нынешнего Днепра были домом для множества казацких поселений. Это были не случайные хутора, а настоящие общины, связанные между собой торговыми, экономическими и социальными связями. Заместитель директора Музея истории Днепра Святослав Черук сравнивает их с древнегреческими полисами — структурами, которые органично объединялись в более крупные городские образования.

"Эти поселения рано или поздно слились бы в единый большой населённый пункт", — отмечает Черук. И действительно, такие центры, как Таромское, Половица, Каменка, Сухачёвка и Мандрыковка — были живыми, самостоятельными и активными казацкими центрами, в которых бурлила жизнь задолго до появления на карте "Екатеринослава".

Приход империи и вытеснение казаков

Когда Российская империя захватила эти земли, местных жителей никто не спрашивал. Имперские власти начали строительство "нового города", свозя тысячи людей из глубин России и создавая инфраструктуру по своему образцу. А казаки, проживавшие здесь веками, оказались вытеснены. Им пришлось либо становиться мещанами в новой реальности, либо покидать свои дома и переселяться в соседние сёла — такие как Сухачёвка и Мандрыковка, которые со временем стали районами современного Днепра.

Мещанский статус тогда означал отказ от земли и переход к торговле, что для многих казаков было слишком рискованным шагом. Поэтому большинство предпочли продолжить традиционный аграрный уклад — жить на земле, выращивать урожай, сохранять свой привычный образ жизни, пусть и за пределами новосозданного "официального" города.

День города по чьим датам?

Сегодня мы всё ещё празднуем День города Днепр по дате, навязанной имперской традицией — дате основания Екатеринослава. Но это значит — игнорировать минимум два столетия казацкой истории, искажать реальные корни города. Ведь на этих землях уже давно было всё: жизнь, культура, экономика и самобытность.

История Днепра — это не история чужой империи. Это история Украины, истории вольных людей, которые строили свою судьбу здесь задолго до имперских амбиций. Признание и популяризация этого прошлого — важный шаг к восстановлению исторической справедливости и укреплению украинской идентичности.

Смотрите видео о том, как появился Днепр:

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