Будут форсировать Днепр: в ОПУ назвали основные направления атак россиян

Россияне понимают только силу, поэтому их нужно остановить, считает Павел Палиса.

https://glavred.info/ukraine/budut-forsirovat-dnepr-v-opu-nazvali-osnovnye-napravleniya-atak-rossiyan-10663736.html Ссылка скопирована

Палиса рассказал об основных направлениях атак россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ОК Запад

Кратко:

Враг будет пытаться выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей

Помощь США и Европы сейчас очень важна для Украины

Есть несколько направлений, где противник в ближайшее время будет сосредотачивать свои основные наступательные усилия. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса в интервью на Армия TV.

"Враг будет сосредотачивать основные усилия в ближайшей перспективе, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На создание буферной зоны, как они ее называют, на территории Украины вдоль границы в Харьковской и Сумской области. Также с высокой вероятностью будут пытаться "пробить" оборону на Запорожском направлении. И с большой вероятностью попытаются развивать наступление с форсированием водной преграды в Херсонской области", - подчеркнул он. видео дня

Палиса отметил, что российский террор по гражданским украинцам влияет на переговорную позицию США и это неоднократно подчеркивал в своих обращениях президент Украины Владимир Зеленский, а также об этом говорил и президент США Дональд Трамп.

"Жертвы террора не стоят изменения этого мнения", - сказал он.

При этом отметил, что россияне понимают только силу, поэтому их нужно остановить.

"Они могут это делать и они это делают", - добавил Палиса.

Он отметил, что помощь США и европейских партнеров сейчас очень важна для Украины. По его словам, на сегодня наше государство не может заменить своим вооружением некоторые виды американского оружия, боеприпасов, но идет работа над этим вопросом.

"Сейчас ведется работа над расширением способности украинского оборонно-промышленного комплекса, номенклатуры производства и создания собственных систем ПВО, собственных ракетных комплексов оперативно-тактического уровня, боеприпасов для уже полученных от партнеров комплексов ПВО", - рассказал Палиса.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант напомнил, что Кремль не отказался от реализации своего стратегического плана на юге. По его словам, угроза наступления страны-агрессора России на Одессу будет оставаться всегда. Вполне возможно, что она реализуется тогда, когда этого будут ожидать меньше всего.

Кроме того, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказывал, что российские оккупанты могут усилить штурмы после окончания так называемого "перемирия", то есть уже с 11 мая. Он отметил, что опасная ситуация может возникнуть в направлении Покровска и Константиновки.

Недавно Главред со ссылкой на начальника пресс-службы 14 штурмовой бригады НГУ "Червона Калина" Николая Коваль писал, что небольшие штурмовые группы противника продолжают атаковать украинские позиции на Покровском направлении.

Читайте также:

Кто такой Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред