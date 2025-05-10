Угроза наступления РФ на Одессу: полковник сказал, когда возможен удар врага

Ключевые тезисы:
- РФ не отказалась от своего плана на юге Украины
- России не нужно доходить до Львова
- Ей нужен рычаг влияния - Одесса
Угроза наступления страны-агрессора России на Одессу будет оставаться всегда. Вполне возможно, что она реализуется тогда, когда этого будут ожидать меньше всего. Об этом заявил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью Еспресо.
В частности, он прокомментировал мнение бывшего верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларка, который сказал, что Кремль не отказался от реализации своего стратегического плана на юге.
"Я полностью согласен. Стратегия России абсолютно понятна: она стремится не столько к территориальному продвижению, сколько к контролю над Украиной", - подчеркнул Грант.
По его словам, России не нужно доходить до Львова, ведь ее цель совсем другая.
"Ей нужен рычаг влияния, и ключевым элементом этого является Одесса. Если России удастся захватить Одессу, она сможет эффективно задушить Украину - финансово, экономически и политически. Угроза наступления на Одессу будет оставаться всегда. И вполне возможно, что она реализуется тогда, когда этого будут ожидать меньше всего", - подчеркнул полковник.
Ситуация на фронте - что известно
Напомним, как сообщал Главред, пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшина заявил, что в районе населенного пункта Двуречная на Харьковщине в последние дни активность российских войск сместилась севернее, ближе к границе. Противник пытался атаковать позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Строевка и Тополя, однако все атаки были успешно отражены украинскими силами.
Начальник пресс-службы 14 штурмовой бригады НГУ "Червона Калина" Николай Коваль заявил, что небольшие штурмовые группы противника продолжают атаковать украинские позиции на Покровском направлении.
Кроме того, старший лейтенант, представитель 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России потеряла инициативу после сотен неудачных штурмов на Лиманском направлении, поэтому теперь вынуждена искать другие направления для ударов.
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Кто такой Глен Грант?
Глен Грант - подполковник (в отставке) Британской армии, военный эксперт (Великобритания). Служил в британской армии, работает экспертом по обороне и реформам в Украине для Украинского института будущего. Он также является старшим научным сотрудником Британского института государственного управления по вопросам инициативы по построению добропорядочности, противодействующей российскому влиянию.
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