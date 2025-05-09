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ВСУ освободили важный плацдарм: в Силах обороны раскрыли новые подробности

Алексей Тесля
9 мая 2025, 18:21
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Значение освобожденного участка определяется не размерами, а стратегическим положением, пояснил Павел Шамшин.
ВСУ освободили важный плацдарм: в Силах обороны раскрыли новые подробности
У ВСУ успех на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска, 56 ОМБр

Главное:

  • Украинские бойцы освободили участок леса на Харьковщине
  • Освобождённая территория составляет около 200 гектаров

В районе населённого пункта Двуречная на Харьковщине в последние дни активность российских войск сместилась севернее, ближе к границе. Противник пытался атаковать позиции украинской армии вблизи населённых пунктов Строевка и Тополи, однако все атаки были успешно отбиты украинскими силами.

По словам пресс-секретаря Оперативно-тактической группировки "Харьков" Павла Шамшина, украинские бойцы освободили участок леса у Липцев, подчеркнув важность этого района, передает Укринформ.

видео дня

Хотя освобождённая территория составляет около 200 гектаров, её значение определяется не размерами, а стратегическим положением — отсюда открывается вид на северные окраины Харькова, включая район Салтовки.

Шамшин отметил, что Липцы и окружающие высоты были ключевой целью наступления российских войск, начавшегося год назад, но захватить их врагу так и не удалось. Накануне украинские силы вернули под контроль лесной массив "Берлин" к северу от Липцев, что позволило оттеснить российские подразделения.

По оценкам, за время этих боёв противник понёс потери в размере около 1500 человек убитыми и ранеными, а также утратил значительное количество техники и вооружения.

Подробности боев на Харьковском направлении

На Харьковском направлении за последнюю неделю наблюдается значительное усиление штурмовой активности врага — до 11 атак в сутки. Основная напряжённость сохраняется в районе Волчанска, который практически разрушен и больше не пригоден для жизни, однако россияне продолжают штурм как сам город, так и близлежащие сёла — Волчанские хутора и Тихое.

Волчанск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Кроме того, в районе Купянска противник пытается перебросить пехотные подразделения через реку Оскол на её правый берег с целью закрепления и расширения плацдарма для создания угрозы городу с севера. Однако для полноценного наступления им необходимо навести понтонные переправы, которые украинская разведка оперативно выявляет и уничтожает.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на востоке. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Что такое Силы обороны и безопасности Украины?

Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

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