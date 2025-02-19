Армия РФ начала новые наступления на фронте: в ВСУ заявили о критической ситуации

Оккупанты увеличили свои пехотные штурмовые группы до пяти-семи человек на нескольких направлениях.

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РФ начала наступление на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

Главные тезисы Волошина:

РФ активизировались на нескольких направлениях фронта

Штурмовые действия россияне проводят под прикрытием тумана

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что армия страны-агрессора России возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта. Чтобы активизироваться, россияне воспользовались погодными условиями - снегом и туманами.

По его словам в комментарии LIGA.net, захватнические войска активизировали наступательные действия на Лиманском, Купянском, Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Штурмовые действия россияне проводят под прикрытием тумана, а также под утро - когда промерзает земля и удобно передвигаться бронетехникой.

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"Сейчас россияне используют все, что может ездить, на штурм наших оборонительных позиций", - подчеркнул Волошин.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Оккупанты увеличили свои пехотные штурмовые группы до пяти-семи человек. Кроме того, говорит представитель ОСУВ, на большинстве направлений россияне применяют бронетехнику. Однако ранее они долгое время придерживались тактики атак только малыми штурмовыми группами.

Волошин рассказал, что в зоне ответственности "Хортицы" за прошедшую неделю состоялась 861 вражеская атака, а неделей ранее - 571.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине. 13 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по военному объекту вблизи села Елизаветовка на Курщине. В результате удара уничтожен опорный пункт бригады РФ.

16 февраля ВСУ освободили село вблизи Покровска. Виктор Трегубов сообщил, что Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска. Возле Песчаного шли активные боевые действия, но село было не то, что в "серой зоне", а там постоянно менялась ситуация.

Войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области. Бои продолжались на северо-запад от Суджи возле Погребков и Викторовки, на запад от Суджи возле Свердликово и на юго-восток от Суджи возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки.

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