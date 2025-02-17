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Прозвучало 20 взрывов: ВСУ влупили по ключевым оборонным предприятиям РФ

Ангелина Подвысоцкая
17 февраля 2025, 18:40
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Один из атакованных объектов расположен в 400 километрах от подконтрольной Украине территории.
Удар беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу
ВСУ атаковали ключевые оборонные предприятия РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что известно:

  • ВСУ атаковали ключевые оборонные предприятия РФ
  • Под атакой был Ильский НПЗ и один из крупнейших энергетических объектов

Украинские защитники уничтожили ключевые оборонные предприятия российских оккупантов на Кубани. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Бойцы ССО и СБУ ударили дронами по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в 400 километрах от контролируемой украинской армией территории. Отмечается, что там прогремело 20 взрывов, там до сих пор бушует пожар.

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"На заводе шесть технологических установок для нефтепереработки нефти мощностью 6,6 млн тонн в год. В этом месяце украинские дроны уже поражали этот завод, который обеспечивает топливом российскую армию для ведения войны против Украины", - говорится в сообщении.

Также был атакован один из крупнейших энергетических объектов в РФ. После налета украинских беспилотников он вообще остановил свою работу.

"Враг перекачивает нефть в обход станции "Кропоткинская" на минимальных оборотах. Такие объекты не только поставляют топливо российской армии, но и напрямую финансируют войну против Украины за счет нефтяных доходов. Это меткость, которая меняет ход войны. Работаем дальше", - говорится в сообщении.

Поражение целей РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 февраля в Краснодарском крае РФ произошла масштабная атака беспилотников. Под удар попал Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС "Кропоткинская". Завод имеет годовую мощность в 6,6 млн тонн нефти и специализируется на производстве топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов. Он играет важную роль в обеспечении военной техники РФ топливом, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины. Позже стало известно, что в результате атаки дронов крупнейшая нефтеперекачивающая станция России - НПС "Кропоткинская" прекратила работать.

Днем ранее в Смоленске был атакован завод ООО "ПОЛИМИКС" (Смоленский автоагрегатный завод). По данным спикера УДА Сергея Братчука, предприятие специализируется на металлообработке и ремонте.

Кроме того, в ночь на четверг, 13 февраля девять дронов взорвали нефтяную станцию в РФ. Беспилотники попали по НПС Андреаполь ООО "Транснефть-Балтика" в селе Ерохино Тверской области. В результате атаки повреждено здание электрощитовой.

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