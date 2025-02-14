Девять дронов взорвали нефтяную станцию в РФ: в Сети раскрыли детали прилетов

В результате атаки БПЛА повреждены здание электрощитовой и операторная узла связи НПС.

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Дроны ударили по нефтестанции в РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 ОМБр

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Все 9 БПЛА не были сбиты, а попали по НПС Андреаполь

Повреждены операторная узла связи и электрощитовая НПС

Стали известны новые подробности атаки ударных беспилотников по российской нефтеперекачивающей станции Андреаполь в Тверской области.

В результате атаки девяти дронов повреждены операторная узла связи и электрощитовая, сообщает издание Astra со ссылкой на собственные источники.

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Напоминается, что по данным минобороны РФ, в ночь на четверг, 13 февраля, над Тверской областью сбили 9 беспилотников, однако никаких сообщений о последствиях прилетов не было.

"Все 9 БПЛА не были сбиты, а попали по НПС Андреаполь ООО Транснефть-Балтика в деревне Ерохино Тверской области. В результате атаки повреждены здание электрощитовой и операторная узла связи. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

и / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, уничтожение склада боеприпасов в Торопце Тверской области окажет значительное стратегическое влияние на ход войны, поскольку этот арсенал мог обеспечить российскую армию боеприпасами на 2-4 месяца активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что атака на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области привела к уничтожению или серьезному повреждению около 60 зданий склада, а также открытых площадок с боеприпасами, железнодорожных вагонов и части железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, уничтоженный 107-й склад ГРАУ, один из 13 крупнейших складов артиллерийских боеприпасов в России, может повлиять на интенсивность боевых действий на севере Харьковской и Курской областей.

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Город Торопец - что о нем известно Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России. В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

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