Ядерные угрозы не работают, Путин может разыграть 'золотую карту' - The Washington Post

Путин ищет более взвешенный и ограниченный ответ Западу, если Украине разрешат использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по РФ.

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Путин начал понимать, что ядерный шантаж не работает / Коллаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

Российский диктатор Владимир Путин ищет новые способы для того, чтобы заставить страны Запада придерживаться его "красных линий", поскольку в Кремле растет осознание того, что ядерный шантаж не работает.

Как пишет The Washington Post, в начале сентября Путин предупредил, что если Запад одобрит удары Украины вглубь России, это будет означать, что Москва находится в состоянии войны с НАТО. Российские пропагандисты бросились бряцать ядерным оружием. При этом в Кремле стали понимать, что повторное использование ядерной угрозы начинает терять свою силу, а красные линии Москвы постоянно пересекаются.

Аналитики и чиновники, близкие к российским дипломатам, говорят, что вместо этого Путин ищет более взвешенный и ограниченный ответ Западу, если тот позволит Украине использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по России.

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"Произошло перенасыщение ядерными угрозами. К таким заявлениям уже есть иммунитет, и они никого не пугают", - сказал российский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Российский академик, который имеет тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами, назвал ядерный вариант "наименее возможным" из сценариев, "потому что он действительно приведет к недовольству среди партнеров России на глобальном Юге, а также потому, что, очевидно, с военной точки зрения, он не очень эффективен".

В каком случае Путин пойдет на применение ядерного оружия

Основатель французской политической консалтинговой компании R-Politik Татьяна Становая считает, что "есть варианты, которые он [Путин] не хочет применять, а есть варианты, которые он [Путин] готов рассмотреть уже сегодня". При этом, по ее словам, кремлевский диктатор считает ядерное оружие „худшим вариантом для всех, в том числе и для себя".

Становая считает, что "ядерные меры или прямое нападение на территорию НАТО будут рассматриваться лишь в том случае, если "Путин почувствует угрозу существованию России в ее нынешнем виде, когда он посчитает, что другого выхода нет".

"В такой ситуации Запад должен пойти гораздо дальше, чем то, что он обсуждает сейчас", - сказала она.

Какие варианты давления на Запад есть у РФ

На снятия ограничений на нанесение ударов Украиной по военным целям в России Москва может ответить диверсионными операциями против военных объектов или другой инфраструктуры на Западе, где участие РФ будет трудно доказать. Как считает почетный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Лоуренс Фридман, РФ также может обратиться к марионеточным группировкам, которые уже борются против западных интересов, таким как ополчение Хути в Йемене, которое нападает на суда в Красном море.

Связанный с Кремлем политолог Сергей Марков предположил, что возможными ответами могут стать закрытие посольства Великобритании в Москве и удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются истребители F-16, которые разворачивает Украина.

"Поскольку Россия уверена, что в какой-то момент удары по Москве обязательно состоятся, то мы должны ударить первыми", - сказал он.

Марков заявил, что Путин может попытаться увеличить угрожающую риторику и разыграть "золотую карту", пойдя на эскалацию перед выборами.

"Если Путин пойдет на эскалацию, то США будут бояться ядерной войны, и Трамп победит", - говорится в сообщении.

Фридман также отметил, что ядерные угрозы Путина намеренно двусмысленны, чтобы усилить ощущение опасности.

"Это звучит угрожающе, но на самом деле он никогда не говорит очень конкретно о том, что он собирается делать. Он позволяет нам делать наши собственные интерпретации, и люди интерпретируют худшее", - сказал профессор Королевского колледжа.

Становая добавила, что и Путин, и его окружение пока не понимают, какую реакцию выбрать на каждое конкретное действие.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Ядерный шантаж Кремля - последние новости

Глава Кремля Владимир Путин поручил Минобороны РФ провести испытания нестратегического ядерного оружия. Маневры россияне собираются выполнить уже в ближайшее время. Цель – ответ на "растущие угрозы".

В Главном управлении военной разведки Украины заявили, что ядерный шантаж – стабильная практика режима Путина. Пока ничего нового не фиксируется, спецслужбы собирают информацию.

Экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США, генерал Дэвид Петреус прокомментировал вероятность применения страной агрессором РФ ядерного оружия. По его словам, сегодня отсутствуют основания говорить о вероятности использования Россией даже тактического ядерного оружия, не говоря уже о стратегическом.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж спрогнозировал, при каких условиях российский диктатор Владимир Путин может потянуться к ядерной кнопке.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

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