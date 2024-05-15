"Будет играть на грани фола": Маломуж оценил, решится ли Путин на ядерный удар

Удары по Вашингтону или Лондону российский диктатор не нанесет, потому что тактическое оружие туда не дотянется.

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Николай Маломуж оценил риски того, что РФ нанесет ядерный удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, pixabay.com

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж спрогнозировал, при каких условиях российский диктатор Владимир Путин может потянуться к ядерной кнопке.

По словам Маломужа, до сведения Путина по разным каналам активно доводят идею о недопустимости использования любого ядерного оружия.

"Поэтому для Путина наступает момент истины: или он услышит мир, или мир встанет против него", - сказал эксперт в интервью Главреду.

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Он также сказал, что могло бы стать целями российских ядерных ударов.

"Удары по Вашингтону или Лондону Путин не нанесет, потому что тактическое оружие туда не дотянется – для этого нужны баллистические ракеты дальностью до 15 тысяч километров. Они у России есть, но это совсем другой уровень угроз", - сказал Маломуж.

По его прогнозу, "Путин будет играть на грани фола, вплоть до развертывания тактического ядерного вооружения".

"Но как только почувствует, что превентивные удары Запада будут мощными, он это вооружение свернет. Но шантаж будет продолжаться до предела, до последнего", - считает генерал армии.

Если же Путин все же решится на тактический ядерный удар, то целями могут быть различные объекты на территории Украины: стратегические объекты, центры принятия решений, скопления войск, плотины, энергетические объекты.

"Но удар будет локальным, на километр, не более. Это мощный удар, но все-таки он не будет иметь чрезвычайных последствий", - резюмировал Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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