Ядерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – Маломуж

До 80% ракет-носителей ядерного оружия России могут оказаться неэффективными и упасть на ее же территории, считает генерал Николай Маломуж.

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Путин угрожает ядерным ударом, потому что Россия может проиграть не через год-два, а в ближайшее время – генерал Маломуж / Главред

Минобороны РФ сообщило, что Генштаб по поручению Путина начал подготовку к проведению военных учений с применением нестратегического, то есть тактического, ядерного оружия. Когда именно пройдут учения, не сообщается, но отмечается, что они состоятся "в ближайшее время".

Пресс-секретарь Путина Песков пояснил, что учения с применением ядерного оружия готовятся в ответ на "провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц", которые допускают возможность введения контингента иностранных войск в Украину.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, почему Путин в очередной раз начал размахивать "ядерной дубинкой", какую опасность для Украины представляют военные учения России с применением ядерного оружия, в каком состоянии российский "ядерный кулак", готов ли на самом деле Путин нанести ядерный удар, и изменит ли это ход войны в Украине.

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Почему, на ваш взгляд, Путин затеял учения с применением ядерного оружия? Действительно ли дело в том, о чем говорил Песков?

Путин пытается запугивать Запад, потому что видит консолидацию мировых игроков против него. Прибегая к угрозам ядерным оружием, Путин повышает ставки, чтобы с ним считались на Западе. Он хочет, чтобы с ним все согласились вести переговоры – не только Си Цзиньпин, но и Байден, его преемник, европейские лидеры и лидеры других влиятельных стран. И чтобы все согласились на путинскую модель мира. То есть Путин хочет договориться о мире на своих условиях, но не с Украиной, а с США и Европой.

Условия Путина известны: страны бывшего СНГ являются зоной влияния Москвы; Россия должна сохранить влияние на восточный блок Евросоюза; под контролем РФ должны остаться уже оккупированные российскими войсками украинские территории; должна быть создана "санитарная зона"; Украина не должна стать членом НАТО.

Впрочем, эта идея Путина не воспринимается мировыми лидерами, а он озвучивал ее и представителям США, и Шольцу, и Макрону, и Эрдогану, и Си Цзиньпину. Кроме ядерного шантажа, у Путина нет рычагов, чтобы заставить мир учесть его условия. Ведь фактически Россия сейчас угрожает применением сначала тактического, а затем и стратегического ядерного оружия. Медведев прямо говорил, что РФ нанесет удар по Вашингтону, Нью-Йорку, Берлину, Парижу и Лондону. Три месяца назад Россия проводила учения с отработкой применения стратегических баллистических ракет и шахтного типа, и размещенных на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках. Удачно или нет, но эти учения состоялись.

Другая цель ядерного шантажа Путина заключается в попытке заставить Запад отказаться от поддержки Украины. Ведь Путин понимает, что скоро у него будут серьезные проблемы. Россия не является мощным игроком, и даже в оборонном формате ее ресурсы исчерпаны, в том числе и человеческие.

Следует отметить, что у России огромные проблемы с демографией. Около 3,5 миллионов россиян выехали. России постоянно нужно поставлять на фронт сотни тысяч человек, ведь ежедневно в Украине уничтожается около тысячи российских оккупантов. Это огромные потери! И РФ не имеет соответствующего ресурса.

Так что человеческий, военный и экономический ресурс России исчерпан. Да и международная поддержка России сокращается.

Западная помощь Украине и наращивание ею мощности ВПК являются предпосылками не только для стабилизации фронта, но и нанесения контрударов Силами обороны Украины по врагу в течение уже ближайших месяцев и появления перспективы освобождения оккупированных территорий. Все это Путин пытается остановить ядерным шантажом. В частности, он пытается сорвать поставки западных вооружений украинским войскам: ATACMS, Storm Shadow, F-16, управляемых авиационных бомб США, боеприпасов, дополнительных ресурсов для Patriot. Все это даст ВСУ преимущество на фронте над противником, даже при том, что у него больше человеческий ресурс.

Россия осознала приближение своего стратегического проигрыша, причем уже в ближайшее время, а не через год-два или пять. Поэтому Путин пытается оставить за собой те украинские территории, которые российские войска уже захватили, и заставить Запад отказаться от поставок Украине вооружения, шантажируя его ядерным оружием. Поэтому основная идея Путина – давить до конца. Но поскольку у него нет других ресурсов, он шантажирует мир тактическим ядерным оружием.

Впрочем, думаю, что Путин не прибегнет к применению тактического ядерного оружия, поскольку этому будут противодействовать прежде всего страны НАТО. Ведь применение тактического ядерного оружия, как правило, переходит в применение стратегического – баллистических ракет с ядерными боеголовками, что создает угрозу всему миру, в том числе и ядерным государствам.

По различным неофициальным каналам Путина предупреждают о недопустимости использования ядерного оружия любого типа. Мир постоянно отслеживает любые движения России в этой сфере: военные учения, развертывание боевых частей ядерного вооружения и тому подобное. Такие действия будут четким сигналом для стран НАТО о необходимости принять меры, чтобы не допустить катастрофы. А это, разумеется, угроза для России и лично Путина.

Поэтому я считаю, что Путин не посмеет применить ядерное оружие против Украины или европейских стран.

Перспектива проведения учений с применением тактического ядерного оружия может заставить Запад корректировать действия по поддержке Украины? Или, наоборот, там будут видеть, что Путина нужно остановить и не дать ему играть с ядерным оружием? К каким действиям анонс этих учений будет побуждать Запад?

Угрозы Путина применить стратегическое ядерное оружие привели к тому, что против него консолидировались США и Китай. Об этом и говорили на встрече Байден с Си Цзиньпином. Так же против ядерной войны выступают все страны, потому что она будет означать уничтожение человечества.

Шантаж Путина провести учения с тактическим ядерным оружием делает ситуацию более напряженной. И даже Си Цзиньпин занял консолидированную с Макроном позицию о недопустимости использования тактического и стратегического ядерного оружия. То есть эти угрозы объединяют не только НАТО и Европу, а весь мир – все против начала ядерной войны.

Поэтому я не думаю, что Запад испугается этого решения Путина и начнет пересматривать свои действия относительно поддержки Украины, потому что в таком случае Путин пойдет дальше и не остановится на использовании тактического оружия, а применит и стратегическое. Объединенные усилия всех стран мира не допустят такого развития событий. Возможно, учения Путин и проведет, потому что это шантаж, бряцание оружием. Но вряд ли он это оружие применит. Потому что мировые лидеры зададутся целью угомонить Путина, и другого варианта, кроме нацеливания своих стратегических вооружений на Россию, у них не будет. Не отреагировать Запад не сможет, потому что это приведет лишь к новой агрессии и против Украины, и против НАТО.

Как, по-вашему, могут выглядеть эти учения? Какую опасность они могут представлять для Украины?

Я думаю, россияне будут имитировать применение тактического ядерного оружия. То есть запуски будут, но без ядерной начинки. Они могут имитировать удары по объектам на территории Украины и стран Евросоюза. Таким образом Россия будет пытаться показать, что ядерная угроза для Запада реальна, что россияне готовы к такому развитию событий.

Любые попытки нанести ядерные удары создадут проблемы для России. Поэтому демонстрация будет неядерными средствами, но с ядерными носителями. Ведь если Путин пересечет эту линию, он вступит в конфронтацию со странами ядерного клуба и всеми цивилизованными странами мира.

Белорусский Совбез сообщил, что Беларусь проведет синхронизированную с РФ проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Что это значит? Зачем Путин втягивает Беларусь в свои ядерные забавы?

Путин пытается показать, что он не один, что у него есть союзники. И главный из них – Беларусь, которой он передал тактическое ядерное вооружение.

Если Беларусь втягивается в эту историю, то, понятно, что противостояние возможно не только с Украиной, но и с Европой – странами НАТО, с которыми граничит Беларусь. Путин заставляет Лукашенко принять участие в формировании якобы обороны от стран НАТО, а на самом деле подготовке к агрессии. Все перевернуто с ног на голову, и представляется так, будто Россия с Беларусью готовятся использовать тактическое ядерное оружие для собственной защиты.

Лукашенко демонстрирует готовность принять участие в учениях, но подчеркивает, что применяться будут не ядерные заряды, что эти учения не являются посягательством на кого-либо. То есть, с одной стороны, он не может проигнорировать задание Путина, а с другой – ему нужно четко обозначить, что у него нет агрессивных намерений, что он не будет запускать ядерные заряды даже на учениях. Лукашенко занимает такую неоднозначную позицию для того, чтобы в случае победы Украины иметь возможность сказать, что он сдерживал Россию в использовании ядерного оружия.

Насколько я поняла, вы считаете маловероятным то, что Путин посмеет применить ядерное оружие, но все же. При каких условиях Путин может потянуться к ядерной кнопке? И что может стать целями таких ударов?

До сведения Путина по разным каналам активно доводят идею о недопустимости использования ядерного оружия, любого. Поэтому для Путина наступает момент истины: или он услышит мир, или мир встанет против него.

Удары по Вашингтону или Лондону Путин не нанесет, потому что тактическое оружие туда не дотянется – для этого нужны баллистические ракеты дальностью до 15 тысяч километров. Они у России есть, но это совсем другой уровень угроз.

Путин будет играть на грани фола, вплоть до развертывания тактического ядерного вооружения. Но как только почувствует, что превентивные удары Запада будут мощными, он это вооружение свернет. Но шантаж будет продолжаться до предела, до последнего.

Если вдруг Путин таки решится на тактический ядерный удар, то целями могут быть различные объекты на территории Украины: стратегические объекты, центры принятия решений, скопления войск, плотины, энергетические объекты. Но удар будет локальным, на километр, не более. Это мощный удар, но все-таки он не будет иметь чрезвычайных последствий.

Другой момент. Для нанесения ядерного удара Россия будет использовать, ракеты, крылатые и баллистические, например, Искандеры. А все они сбиваются нашими ПВО (Patriot, Iris, SAMP/T), причем независимо от того, то ли это ракета с ядерным зарядом, то ли без. Мы можем нейтрализовать эти ракеты в полете. При сбивании таких ракет ядерный заряд не взрывается – для ядерного взрыва нужно, чтобы он попал в цель, произошел взрыв, произошла ядерная реакция. Следовательно, ракета просто рассыплется на металлолом. Поэтому мы имеем возможность предотвратить такой удар.

Поэтому даже в случае применения тактического ядерного оружия особых последствий не будет, хотя, конечно, ситуация будет чрезвычайная. Но это будет повод для мира давить на Путина со всех сторон, чтобы он не развязал глобальную ядерную войну.

То есть если вдруг Путин таки применит против Украины тактическое ядерное оружие, это не поможет России переломить ситуацию в свою пользу и выиграть войну? Фактически этот удар Путину ничего не даст?

Да, Путину это ничего не даст. Но это станет началом конца его режима, и этот процесс ускорится. Потому что всем понятно: для Путина преград нет, поэтому, использовав тактическое ядерное вооружение, он применит и баллистические ракеты, чтобы донести ядерный заряд дальше, в страны Запада. А это уже угроза уничтожения всего мира.

Использование стратегического ядерного оружия приведет к огромным катастрофическим последствиям для всего мира, природы. В частности, это вызовет огромные цунами, которые снесут и американцев, и китайцев – всех. Никто не выживет. Но ни американские, ни китайские, ни индийские, ни бразильские, ни другие элиты умирать не хотят. Также не хочет умирать окружение Путина, да и он сам. Поэтому маловероятно, что на такой сценарий Россия пойдет.

Ядерный арсенал РФ является крупнейшим в мире, по крайней мере, на бумаге. А на самом деле? Как вы оцениваете состояние ядерного оружия России, так ли уж непобедим и совершенен ее "ядерный кулак"? По вашей информации, ядерное оружие РФ хранилось и обслуживалось должным образом, или возможны нюансы, как с российскими ракетами, которые либо не долетают до цели, либо падают прямо на территории России?

И российские носители тактического ядерного оружия, и огромное количество снарядов ее дальнобойной артиллерии не долетают до цели. Крылатые и баллистические ракеты – что российские, что северокорейские – в 40-50% случаев падают на территории России, потому что их качество низкое.

Если говорить о стратегическом ядерном потенциале РФ, то у России есть около 5600 баллистических ракет разных типов. Они изготавливались в 1970-80 годах, львиную долю создали КБ "Южное" и "Южмаш". Более десяти лет не проводятся регламентные работы по обслуживанию этих ракет, потому что Украина, как разработчик, отказалась обслуживать ядерный потенциал РФ. Как правило, если такие работы не проводятся, пуски ракет отменяются, но россияне могут рисковать и запускать. До 80% ракет-носителей ядерного оружия России могут быть неэффективными и упасть на территории самой РФ, нанеся огромный ущерб. Поэтому гарантий успешного использования тактического ядерного оружия для России нет.

Например, в США, Британии и Франции постоянно ведется обслуживание этих систем. И совокупный потенциал ядерных зарядов этих стран превосходит потенциал РФ, а это более высокоточные ракеты, ориентированные на пробивание любых систем ПРО. Более того, система ПРО в России развернута только вокруг Москвы и Петербурга, но и она не собьет большинство западных баллистических ракет, или не собьет вообще.

Таким образом, если сравнивать состояние ядерного потенциала России и стран Запада, то, конечно, Москва в проигрыше. Россия может хвастаться разве что количеством ядерного оружия (но, на самом деле, его не намного больше, чем у США, разве что на несколько сотен единиц). А если оценивать техническое состояние российского и западного ядерного оружия, то Россия существенно проигрывает. Даже российские эксперты до начала войны отмечали, что они не уверены, что ядерное оружие РФ сможет сыграть решающую роль в войне, потому что оно некачественное, поэтому ракеты могут падать на территории самой России. Об этом говорят военнослужащие, которые занимались непосредственно обслуживанием этих ракет.

Вы уже упомянули о нашей ПВО, которая способна сбивать определенные ракеты, которые несут тактический ядерный заряд. Все ли ракеты такого типа мы сейчас способны сбивать?

Большинство из них мы сбиваем. Не только системами Patriot и SAMP/Т, но и другими западными системами. Сочетание технологичного зенитно-ракетного вооружения типа Patriot и французских систем могут сбивать любую баллистику, включая Кинжалы и Цирконы. Крылатые и баллистические ракеты другого типа могут сбиваться другими системами, которые сегодня уже есть на вооружении ВСУ. Сейчас эти системы усиливаются: нам передают дополнительные Patriot, Iris и тому подобное.

Поэтому эффективная защита нашего неба – дело времени. Сбивать большинство их мы точно можем уже сейчас.

Если рассматривать крайний случай, то есть что Россия попытается нанести тактический ядерный удар по Украине, мы эти ракеты точно не допустим на территорию нашей страны или собьем ближе к городам, например, Киеву, где есть западные системы. Отдельные случаи попадания могут быть, и это будет серьезный террористический удар, но он не будет иметь стратегического значения для ВСУ и хода войны.

В целом, наблюдая за событиями на украинском фронте и вокруг Украины, складывается впечатление, что и Европа, и США, и Россия повышают ставки. К чему, по-вашему, движется война в Украине? Каково ваше видение дальнейших событий в этой войне? Идет ли дело к применению тактического ядерного оружия?

На данный момент действительно стоит вопрос о возможности применения Россией тактического ядерного вооружения. РФ может применить его, когда украинские войска будут освобождать Крым.

Когда мы будем проводить наземные операции на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, Россия будет пытаться сопротивляться, наносить контрудары, но применять тактическое ядерное вооружение вряд ли будет. Это маловероятно.

Если Россия пересечет черту и использует тактическое ядерное оружие, дальнейшее противостояние будет не только с Украиной, но и с миром.

Поэтому перспектива войны следующая. В первую очередь мы получим от Запада боеприпасы, затем высокотехнологичное вооружение, включая F-16, ATACMS, дополнительные новые типы французских, немецких, британских ракет. Это создаст предпосылки для нанесения нами мощных глубинных ударов по тылам врага. Соответственно, наши системы, которые бьют на 80 км, будут уничтожать ресурсы противника в средних тылах, а системы, которые мы получим сейчас от партнеров, будут бить дальше. Так мы сможем эффективно противодействовать врагу на фронте, осуществлять наступательные операции, контрудары и готовить новые наступательные операции там, где враг не ожидает. Комплексные удары по глубоким и средним тылам, по фронтовым, а также возможность бить с тыла и флангов, позволят нам освобождать территории.

В такой ситуации есть перспектива освобождения территорий, что впоследствии позволит двигаться на Крым. Территория названных пяти областей может быть приоритетной для освобождения в конце этого года или в начале 2025 года. Для этого уже будут технологические ресурсы, боеприпасы в достаточном количестве и новая стратегия ведения войны.

Что касается российского наступления, то Россия не имеет такого потенциала, чтобы наступать системно и глубоко. Сейчас она пытается проводить наступление на шести направлениях, но получается у нее очень сложно. Россияне продвигаются очень медленно, по несколько километров. Потери противника огромные. России нужно еще около миллиона человек, а также огромное количество вооружений и техники, чтобы это наступление имело какой-то успех.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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