Путин пошел на ядерный шантаж: грозит Западу ударами с воздуха и с моря

В Кремле решили отработать вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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Владимир Путин начал бряцать ядерным оружием / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels, скріншот: відео

Министерство обороны страны-агрессора РФ заявило о намерении провести учения по применению нестратегического ядерного оружия.

По поручению диктатора Владимира Путина "в ближайшее время" проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия, заявили в МО РФ.

"По поручению верховного главнокомандующего вооруженных сил Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Кроме того, учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", добавили в МО страны-агрессора.

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Ранее в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина. Существуют сдерживающие факторы, которые не должны позволить Владимиру Путину применить ядерное оружие, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Напомним, ранее генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие. Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы – капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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