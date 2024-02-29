'Стратегические силы в полной готовности': Путин пугает мир ядерной войной

Путин в ходе обращения к Федеральному собранию отметил, что Россия уже применяет ракеты "Кинжал" и "Циркон" в ходе так называемой "СВО".

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Путин отметил, что ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Президент страны-агрессора России в ходе обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием. Диктатор заявил, что якобы "стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности".

Путин также указал на то, что в России продолжается работа над новыми вооружениями будет продолжаться и скоро мир о них сможет услышать.

Российский диктатор отметил, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон" завершаются.

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"У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - напомнил российский лидер.

Кроме того, он добавил, что в боях во время так называемой "СВО" российская армия применяет гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон". По словам Путина, "Кинжал" не только поставили на вооружение, но и применяют во время СВО с высокой эффективностью.

Кроме того, президент страны-агрессора России сообщил, что стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат" поставлен в войска.

"Ракетный комплекс "Сармат" поставлен в войска, мы скоро его продемонстрируем", - заявил Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию.

Российский диктатор Владимир Путин также пригрозил ракетным ударом по странам, которые направят войска в Украину. Так он прокомментировал заявление Макрона.

"Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны в предыдущих войнах. Но теперь последствия будут гораздо более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Если это случится, то это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия", — заявил он.

Смотрите видео о том, как Путин угрожает миру ядерным оружием:

Что известно о ракете"Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Что известно о ракете "Кинжал": инфографика Главред

Угрозы России в отношении ядерного оружия

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава "Русской Православной церкви" Патриарх Кирилл высказал мнение, что создание ядерного оружия на территории бывшего СССР было частью великого "Божьего Промысла", который позволил России остаться "свободной и независимой".

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова использовать ее для защиты своего суверенитета, если это будет необходимо.

Слухи о возможном размещение ядерного оружия используются Владимиром Путиным для поддержки своей "имперской" риторики, намекая на то, что если США могут размещать ядерное оружие в Европе, то и Россия может делать то же самое в Беларуси.

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