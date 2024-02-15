'Жалею, что не начали раньше': Путин выдал циничное заявление о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин жалеет о том, что не развязал кровавую агрессивную войну против Украины еще раньше.
"Единственное, о чём мы можем сожалеть, – это о том, что не начали активных действий раньше", - подчеркнул он в интервью пропагандистам телеканала "Россия 1".
При этом Путин также прокомментировал свой разговор с американцем Такером Карлсоном, состоявшейся 6 февраля.
Диктатора РФ назвал Карлсона "опасным человеком", который специально избрал такую тактику, чтобы не услышать во время разговора "острые ответы".
По словам Путина, он готовился к совсем другим вопросам и собирался отвечать "остро", что придало бы интервью нужную "специфику", а в результате он "полного удовольствия не получил".
При этом на вопрос, какой из глав США для него выгоднее, нынешний президент Байден или его предшественник Дональд Трамп, Путин ответил: "Байден. Он человек более прогнозируемый".
Аналитики Института изучения войны заявили, что интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не было рассчитано на российскую аудиторию. Кремль был намерен создать информационные эффекты и истерику на Западе.
Путин в интервью Карлсону заявил, что якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".
В этом же интервью Путин также назвал свою цель в войне с Украиной и признал, что она еще не достигнута.
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