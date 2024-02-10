Создать истерику на Западе: в ISW назвали главную цель интервью Путина Карлсону

Интервью Путина демонстрирует, что Россия не отказалась от своих максималистских целей искоренения украинской государственности.

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Путин не намерен вести переговоры с Украиной на любых условиях, которые отличаются от его целей / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео tuckercarlson.com

Интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не было рассчитано на российскую аудиторию. Кремль был намерен создать информационные эффекты и истерику на Западе. Об этом пишет Институт изучения войны со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Один из источников издания, близких к Администрации президента РФ, сообщил, что второстепенная цель интервью - показать российской внутренней аудитории, что Путин все еще может формировать глобальный дискурс на основе популярности интервью. При этом он не дал оценки успеха Путина в этом плане.

Источники в Кремле сосредоточились на том, чтобы представить интервью как чрезвычайно успешную и популярную попытку России сформировать информационную среду на Западе и утверждали, что интервью продемонстрировало, что Путин является влиятельным мировым лидером.

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Российские оккупационные чиновники отметили, что интервью имеет более 60 миллионов просмотров, и утверждали, что мир все больше интересуется мнением Путина.

В то же время российское интернет-сообщество отметило, что Путин не предоставил никакой новой информации в интервью Карлсону, а просто повторил для американской аудитории давние разговоры Кремля о полномасштабном вторжении России в Украину.

Кроме этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что "Путин максимально основательно и подробно рассказал западному миру, почему Украины не было, нет и не будет".

ISW делает вывод, что описание Медведевым интервью Путина демонстрирует, что Россия не отказалась от своих максималистских целей искоренения украинской государственности и что Путин не намерен вести переговоры с Украиной на любых условиях, которые отличаются от его целей.

Как сообщал Главред, Путин в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".

В этом же интервью Путин также назвал свою цель в войне с Украиной и признал, что она еще не достигнута.

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