Плевался прямо на пол: Путин опозорился во время интервью Карлсону

Диктатор Владимир Путин опустился до хамского поведения.

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Владимир Путин опозорился во время интервью / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Диктатор Владимир Путин отличился неадекватным поведением во время интервью, которое с ним записывал американец Такер Карлсон.

Прямо в ходе записи интервью президент РФ, не сдерживаясь, плевал прямо на пол. Видео выложил у себя в соцсети X сам Карлсон.

При этом в ходе интервью Путин плевался на пол, не обращая внимание на присутствие американского гостя.

видео дня

В момент, когда Путину передавали папку с документами, он что-то нервно жевал губами, а потом, резко повернув голову, сплюнул на пол.

Отметим, что момент с плевком Путина во время интервью Карлсону также попал на видео.

Как отмечает The Moscow Times, Путин уже не впервые отличается неадекватным поведением. На прошлой неделе во время выступления перед активом Общероссийского народного фронта в Туле диктатор заявил, что ему "хочется показать известный жест" предрекавшим России спад, провал и крах. "Но не буду этого делать — здесь много девушек", — сказал он.

В ходе конференции "Российская энергетическая неделя" Путин также дважды использовал просторечие "мля", говоря про экономику России, "Северный поток — 2" и европейские санкции. "Мы уже не рухнем... мля", — сказал президент на конференции, где было заявлено 4000 участников из 60 стран, включая министров из Ирака, Сербии, Венесуэлы и других стран.

Видео неадекватного поведения Путина можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее в ГУР разнесли новые бредни Путина насчет Украины. Интервью Владимира Путина - это информационно-психологическая спецоперация, уверен Андрей Юсов.

Напомним, накануне Путин дал интервью, в котором повторил заезженные нарративы российской пропаганды, включая те, что касаются войны в Украине.

Он обвинил Украину в нежелании вести переговоры, заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что он якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации". Об этом хозяин Кремля сказал в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, которого в СМИ называют "американским Соловьевым".

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