"Геополитический сумасшедший": в ГУР разнесли новые бредни Путина насчет Украины

Интервью Владимира Путина - это информационно-психологическая спецоперация, уверен Андрей Юсов.

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Андрей Юсов прокомментировал интервью Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал интервью диктатора Владимира Путина американцу Такеру Карлсону, в котором он высказал новые лживые утверждения об Украине.

Интервью Путина не могло не быть спецоперацией РФ, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Это не могло не быть спецоперацией. Безусловно, это средство воздействия, это информационно-психологическая спецоперация. Да, российская спецоперация. Потому что целевая аудитория этого интервью - это свободный мир, западный мир. Эти нарративы лживые и пропаганда должны были бы в чем-то убедить свободный демократический мир", - сказал представитель ГУР.

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Вместе с тем он говорит, что Путин является "геополитическим сумасшедшим", который "рассказывает о каких-то глупостях о международном праве, истории, решает, какие нации существовать или не существовать, мемы об австрийском генштабе".

"Использовали они эту ИПСО так себе. Но сам факт, что российские спецслужбы тратят колоссальные средства для того, чтобы оказывать влияние на западную аудиторию, говорит о том, что для них эта аудитория важна. Они понимают, что именно возможность влиять на демократический мир для них критически важна", - добавил Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Напомним, накануне Путин дал интервью, в котором повторил заезженные нарративы российской пропаганды, включая те, что касаются войны в Украине.

Он обвинил Украину в нежелании вести переговоры, заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что он якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации". Об этом хозяин Кремля сказал в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, которого в СМИ называют "американским Соловьевым".

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