Путин потребовал от Зеленского новых переговоров и назвал условие

Российский диктатор заявил, что Украина "сорвала" переговоры в 2022 году и обвинил во всем Запад и США.

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Владимир Путин заявил Карлсону, что готов к переговорам с Украину / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот видео tuckercarlson.com

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации". Об этом хозяин Кремля сказал в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, которого в СМИ называют "американским Соловьевым".

Хозяин Кремля вспомнил о переговорах в Стамбуле весной 2022 года. По его словам, тогда они "достигли очень высокой стадии согласования позиций в сложном процессе и были почти завершены".

Путин обвинил Украину в том, что Киев отказался от договоренностей, согласованных в Стамбуле, "по указаниям западных стран и США".

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Путин также в очередной раз обвинил президента Зеленского в том, что он запретил переговоры со страной-агрессором Россией.

"Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же [Украина] публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", — заявил диктатор.

По словам хозяина Кремля, Украина выдвигает условия, на которые Россия не может согласиться.

"Мы знаем, что он (президент Украины, — ред.) выдвигает какие-то идеи по этому урегулированию, но чтобы о чем-то договориться, нужен диалог. Разве это не так?" — сказал Путин.

Путин также заявил, что война якобы "закончится за недели", если США прекратят поставлять вооружения Киеву.

Отметим, в указе, подписанном Зеленским, не содержится никаких запретов — только констатация невозможности проводить переговоры с Владимиром Путиным.

Как сообщал Главред, Путин в интервью Карлсону также назвал свою цель в войне с Украиной и признал, что она еще не достигнута.

Переговоры России и Украины

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что мирная" риторика Москвы в большинстве своем направлена на страны Запада и Глобального Юга – что они якобы согласны остановиться и начать переговорный процесс. При этом переговоры дают время России на восстановление потенциала, наращивание сил и создание стратегических резервов, чтобы продолжить агрессию.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев открыто признал, что "переговоры" с Украиной не остановят Россию от захвата новых украинских городов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отстранение от власти Владимира Путина не является основанием для начала переговоров. Они могут состояться только после того, как оккупационные войска РФ покинут территорию Украины.

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