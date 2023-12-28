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Медведев признал, что "переговоры" с Украиной не остановят Россию захватывать новые города

Яна Ставская
28 декабря 2023, 20:53
Тем временем Москва пытается убедить Запад, что она вполне будет довольна уже оккупированными украинскими территориями.
Медведев признал, что 'переговоры' с Украиной не остановят Россию захватывать новые города
Медведев снова "накатил" и опозорился / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

В тот момент, пока официальный Кремль ищет изощренные пути, как показать Западу якобы готовность пойти на "соглашение" с Украиной под ложным предлогом поисков решений "мирного урегулирования" войны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стал скрывать, что данные переговоры Россия обязательно нарушит.

В своем Telegram ближайший соратник Путина, отвечая на вопросы пропагандистов, написал, что война все равно продолжится, а ее целью остается разрушение якобы "идеологии неонацизма" в Украине и смещение Москвой легитимного украинского правительства, который одиозный политик обозвал "бандеровским".

Одессу, Днепр, Харьков, Николаев, Киев и "много других "временно оккупированных" украинцами городов Медведев видит "русскими".

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Медведев признал, что Россия обязательно нарушит "переговоры", если такие будут.

"А так - да. "Переговоры", конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от "безумных властей" Украины. Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до "полного разгрома и капитуляции "бандеровских" войск Североатлантического альянса", - пишет Медведев.

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Также читайте, как Медведев опозорился на весь мир и назвал прибалтов "второсортным сбродом". В частности, он допустил, что более слабым странам, а именно "болгарам, прибалтам и прочему второсортному сброду" Европейский Союз предложит "потуже затянуть пояса".

Еще ранее Медведев выдал новый поток грязной лжи и истерических обвинений в адрес Украины - ему померещилось "получение ИГИЛ украинского оружия".

Но Медведева не уважают даже свои. Недавно пропагандист Сатановский обозвал политика "мелким слабеньким дерьмом". Оскорбительные эпитеты в адрес экс-президента России пропагандист употребил, характеризуя политическую ситуацию в РФ.

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