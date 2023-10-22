Пропагандист Сатановский "наехал" на Медведева: обозвал "мелким слабеньким дерьмом"

Оскорбительные эпитеты в адрес экс-президента России пропагандист употребил, характеризуя политическую ситуацию в РФ.

https://glavred.info/world/propagandist-satanovskiy-naehal-na-medvedeva-obozval-melkim-slabenkim-dermom-10510336.html Ссылка скопирована

Евгений Сатановский оскорбил Дмитрия Медведева / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

В стране-агрессоре России новый скандал с оскорблениями бывшего ведущего канала "Соловьев Live" пропагандиста Евгения Сатановского в адрес известных чиновников.

Видео с нелицеприятными комментариями Сатановского относительно зампреда Совбеза и экс-президента Дмитрия Медведева уже опубликовали в Сети.

При этом Сатановский, который ранее публично оскорбил пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову, называет Медведева "мелким слабеньким дерьмом".

видео дня

Такие эпитеты в адрес скандального российского политика пропагандист употребил, характеризуя политическую ситуацию в РФ.

При этом Сатановский рассуждал о системе власти, выстроенной в РФ диктатором Владимиром Путиным и о вероятном преемнике нынешнего хозяина Кремля.

"Для нашей страны (РФ, - ред.) час Х - возможность распада, будет где-то в 30-е годы. Путин не вечен, он стареет… Как всегда, сильные лидеры берут за себя (преемников, - ред.) слабеньких. А Путин очень сильный с точки зрения удержания власти. Хотя у меня отдельная тема, что я думаю о том, как он управляет страной и как он подбирает кадры. Из этих кадров он какое-нибудь мелкое слабенькое дерьмо на свое место и поставит – вон Медведев был пример…", - заявил Сатановский.

Смотрите видео - пропагандист Евгений Сатановский обругал Дмитрия Медведева:

Евгений Сатановский оскорбил Дмитрия Медведева / Скриншот

Скандал с оскорблениями в адрес Захаровой

Отметим, что ранее в Сети появилась запись, на которой Сатановский оскорбительно высказался в адрес спикера российского МИДа Марии Захаровой. Он прямым текстом обвинил Захарову в злоупотреблении алкогольными напитками. Кроме того, Сатановский отметил антисемитские взгляды Захаровой.

"Вот, Маша Захарова, которая евреев не очень любит, а Израиль терпеть не может. Более того, она этого и не скрывает... Еще одна сильно пьющая шмара. Тем не менее, она спикер нашего МИДа", - заявил Сатановский.

Добавим, что в итоге пропагандисту Соловьеву пришлось извиняться за высказывания Сатановского. При этом самого Сатановского выгнали с канала "Соловьев Live".

При этом сам Сатановский в комментарии росСМИ подчеркнул, что не собирается покидать Россию после оскорбительных слов в адрес Захаровой, а также не планирует извиняться.

"Я пенсионер. Живу и буду жить я в России. Что до извинений — не моя стезя. Я говорю то, что думаю, и то, что вижу. Как акын — что видит, то и поет", — заявил он.

Ранее Соловьев закатил истерику из-за курса рубля в РФ. Российский пропагандист раскритиковал политику Центрального банка РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Соловьев обезумел: пропагандист заявил, что украинцы командуют Байденом.Топовый российский пропагандист Владимир Соловьев утверждает, что Украина дала нынешнему главе Белого дома Джо Байдену взятку.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.