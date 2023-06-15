Соловьев обезумел: пропагандист заявил, что украинцы командуют Байденом

Топовый российский пропагандист Владимир Соловьев утверждает, что Украина дала нынешнему главе Белого дома Джо Байдену взятку.

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Соловьев выдал в эфир отборный бред по поводу Джо Байдена / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Скандально известный российский телепропагандист Владимир Соловьев озвучил очередной тезис Кремля ‒ и он особенно бредовый даже на общем нынешнем российском фоне. Соловьев, не моргнув глазом, сказал, что "президент США Джо Байден находится под полным контролем Украины".

Пропагандист утверждает, что украинцы дали Байдену "взятку" ‒ в тот период, когда тот был еще вице-президентом в администрации Барака Обамы в 2009-2017 годах.

"Речь идет о том, что иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту Соединенных штатов Америки. Давало ее многократно. В конечном итоге этот человек стал президентом. У иностранного государства, которое давало взятку, есть стопроцентный рычаг давления на действующего президента. Поэтому Байден на самом деле абсолютно управляем украинцами!", — заявил Соловьев.

Дальше Соловьева, по обыкновению, унесло и она начал кричать, что в США нужно "возбудить дело" против Зеленского за "вмешательство во внутренние дела" и "сокрытие принципиально важной информации".

"И вообще мы сейчас уже понимаем, зачем и почему Америка дает любое вооружение Украине", — подытожил он.

Смотрите видео - "Российских пропагандистов охватила истерика из-за передачи F-16 Украине":

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.

Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.

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