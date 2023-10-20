"Сильно пьющая": у Соловьева истерично пропесочили антисемитку Захарову

Марию Захарову жестко обругали за явное пристрастие к алкоголю.

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Марию Захарову жестко обругали за пристрастие к алкоголю / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный российский эксперт Евгений Сатановский, который также является телеведущим пропагандистского канала "Соловьев Live", оскорбительно высказался в адрес спикера российского МИДа Марии Захаровой.

Он прямым текстом обвинил Захарову в злоупотреблении алкогольными напитками. Об этом пишет в соцсети Х блогер Денис Казанский.

Он также опубликовал видео, на котором Сатановский назвал представителя российского МИД Марию Захарову "сильно выпивающей шмарой".

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Кроме того, Сатановский отметил антисемитские взгляды Захаровой.

"Вот, Маша Захарова, которая евреев не очень любит, а Израиль терпеть не может. Более того, она этого и не скрывает... Еще одна сильно пьющая шмара. Тем не менее, она спикер нашего МИДа", - заявил Сатановский.

Ранее Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами Украине за удары по Крымскому мосту. Мария Захарова повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия".

Напомним, ранее Владимир Соловьев в истерике отчихвостил предательницу Татьяну Монтян. Владимира Соловьева покоробило после ряда сообщений в Telegram Татьяны Монтян.

Ранее визжащий Соловьев набросился с оскорблениями на Ксению Собчак. Поводом для нового скандала журналистов стало видео, которое Собчак и ее команда отыскала в соцсетях.

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