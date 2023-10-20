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"Сильно пьющая": у Соловьева истерично пропесочили антисемитку Захарову

Алексей Тесля
20 октября 2023, 16:43 обновлено 20 октября, 16:43
Марию Захарову жестко обругали за явное пристрастие к алкоголю.
Захарова
Марию Захарову жестко обругали за пристрастие к алкоголю / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный российский эксперт Евгений Сатановский, который также является телеведущим пропагандистского канала "Соловьев Live", оскорбительно высказался в адрес спикера российского МИДа Марии Захаровой.

Он прямым текстом обвинил Захарову в злоупотреблении алкогольными напитками. Об этом пишет в соцсети Х блогер Денис Казанский.

Он также опубликовал видео, на котором Сатановский назвал представителя российского МИД Марию Захарову "сильно выпивающей шмарой".

видео дня

Кроме того, Сатановский отметил антисемитские взгляды Захаровой.

"Вот, Маша Захарова, которая евреев не очень любит, а Израиль терпеть не может. Более того, она этого и не скрывает... Еще одна сильно пьющая шмара. Тем не менее, она спикер нашего МИДа", - заявил Сатановский.

Ранее Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами Украине за удары по Крымскому мосту. Мария Захарова повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия".

Напомним, ранее Владимир Соловьев в истерике отчихвостил предательницу Татьяну Монтян. Владимира Соловьева покоробило после ряда сообщений в Telegram Татьяны Монтян.

Ранее визжащий Соловьев набросился с оскорблениями на Ксению Собчак. Поводом для нового скандала журналистов стало видео, которое Собчак и ее команда отыскала в соцсетях.

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Владимир Соловьев Мария Захарова
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