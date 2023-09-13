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Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами Украине за удары по Крымскому мосту

Алексей Тесля
13 сентября 2023, 13:30 обновлено 13 сентября, 13:30
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Мария Захарова повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия".
Гуменюк, Захарова
Наталья Гуменюк и Мария Захарова / Коллаж: Главред, Фото: Military Media Center, Скриншот

Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Мария Захарова сделала нелепое заявление с угрозами в адрес Украины.

При этом она опозорилась, несколько раз назвав руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк мужчиной в ходе брифинга на Восточном экономическом форуме.

При этом Захарова повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия" за разрушение Крымского моста.

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"Несколько дней назад спикер украинской военной группировки "Юг" Гуменюк заявил, что у Крымского моста осталось очень мало времени. Он отметил, что ВСУ будут "работать и дальше"... добивать, видимо, мост", - заявила она.

Захарова снова повторила российскую мантру о том, что якобы РФ даст жёсткий ответ за удары по Крымскому мосту: "Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться".

Ранее Захарова с пеной у рта разразилась угрозами из-за атак на Керченский мост. Забыв о том, какие преступления оккупанты совершают против мирных украинцев, Захарова цинично заявила, что Крымский мост, мол, является гражданским объектом.

Напомним, ранее в ВМС Украины намекнули на новые удары по Крымскому мосту. РФ охраняет Крымский мост очень плотно, задействовано более 10 единиц корабельного состава.

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Мария Захарова Крымский мост война России и Украины Наталья Гуменюк
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