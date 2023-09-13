Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами Украине за удары по Крымскому мосту

Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Мария Захарова сделала нелепое заявление с угрозами в адрес Украины.
При этом она опозорилась, несколько раз назвав руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк мужчиной в ходе брифинга на Восточном экономическом форуме.
При этом Захарова повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия" за разрушение Крымского моста.
"Несколько дней назад спикер украинской военной группировки "Юг" Гуменюк заявил, что у Крымского моста осталось очень мало времени. Он отметил, что ВСУ будут "работать и дальше"... добивать, видимо, мост", - заявила она.
Захарова снова повторила российскую мантру о том, что якобы РФ даст жёсткий ответ за удары по Крымскому мосту: "Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться".
Ранее Захарова с пеной у рта разразилась угрозами из-за атак на Керченский мост. Забыв о том, какие преступления оккупанты совершают против мирных украинцев, Захарова цинично заявила, что Крымский мост, мол, является гражданским объектом.
Напомним, ранее в ВМС Украины намекнули на новые удары по Крымскому мосту. РФ охраняет Крымский мост очень плотно, задействовано более 10 единиц корабельного состава.
Больше новостей:
- В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт
- Зеленский – об оружии Украины: потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту
- "Так быстро это не работает": военный сказал, почему уничтожение мостов пока не поможет ВСУ