"Утопить весь ЧФ": в ВМС Украины намекнули на новые удары по Крымскому мосту

РФ охраняет Крымский мост очень плотно, задействовано более 10 единиц корабельного состава.

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Крымскому мосту грозит новая опасность / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Преграды на пути к незаконно возведенному Крымскому мосту, в частности, "морской забор" с помощью затопленных барж, которые возводят оккупанты, не станут препятствием для Сил обороны Украины.

"Нет такого забора, которого мы не преодолеем. Если уже начали топить баржи, то идеальным вариантом будет утопить Черноморский флот в соответствии с традициями российского имперского флота", - подчеркнул спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире информационного телемарафона.

По его словам, оккупанты охраняют Крымский мост очень плотно, задействовано более 10 единиц корабельного состава пограничной службы. Как правило, это 5-6 кораблей и 5-6 катеров.

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"Они отправляют боновые заграждения. В принципе, при любой тревоге они перекрывают этот мост, достаточно тщательно осматривают весь транспорт. Поэтому там периодически происходят пробки, работает железнодорожная ветка", - добавил Плетенчук.

Ранее эксперт сказал, чем могут ударить по Крымскому мосту. Модернизированная украинская ракета Нептун получила систему наведения, аналогичную Storm Shadow или Scalp, сказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Напомним, ранее в РФ пожаловались, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост. Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 00:00 2 сентября было временно перекрыто.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина поразила вражескую цель на дальности более 700 километров, применив отечественное дальнобойное оружие. Вероятно, глава государства подразумевал удар по аэродрому в Пскове на территории России.

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