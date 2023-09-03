Ракета с ударом на 400 км: эксперт сказал, чем могут ударить по Крымскому мосту

Модернизированная украинская ракета Нептун получила систему наведения, аналогичную Storm Shadow или Scalp, сказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

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У Украины есть ракета, которая способна бить по войскам РФ на всей захваченной территории - эксперт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Армия Украины может использовать для ударов по Крымскому мосту модернизированную ракету Нептун, дальность которой составляет 400 километров. Обновленная ракета уже получила систему наведения как в британской Storm Shadow или французской Scalp. Об этом заявил авиаэксперт Валерий Романенко.

В эфире Radio NV он рассказал о том, что ракетой Нептун, дальность которой составляет 400 километров, можно нанести удар по Крымскому мосту.

"Во-первых, она имеет дальность до 400 километров — это то, что объявлялось в прессе. Будь то какие-то заявления официальных лиц или какие-то расчеты экспертов. Они сказали, что наземный вариант ракеты "Нептун" имеет дальность до 400 километров и может нести 350 килограммов взрывчатки. Представьте себе скачок тактико-технических и боевых характеристик. Морской вариант имел дальность на 100 километров меньше и мог поднять только 150 килограммов взрывчатки. А здесь 350 кг и повышенная дальность. При том, что остался контейнерный пуск — не надо производить новую пусковую установку или в значительной степени модернизировать ее", - объяснил эксперт.

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Также он добавил, что разработчикам удалось решить вопрос с системой донаведения на терминальном отрезке, это позволит донацелить ракету так, чтобы "она высокоточно поразила такой объект как мост". Систему наведения ракета получила аналогичную Storm Shadow или Scalp.

"Тм плюс-минус один метр и ракета пролетает мимо него (мост – Ред.). Эта ракета получила такую же систему наведения, как Storm Shadow/Scalp. То есть на терминальном отрезке инфракрасная камера сканирует объект, сравнивает с тем, что должно поразить, с изображением в собственной библиотеке, и доводится на него. У нас есть ракета, которая способна уже высокоточно, с точностью до нескольких метров, поражать объекты на всю глубину оккупированной территории", - подчеркнул Валерий Романенко.

Дальнобойные ракеты Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что Украина нанесла удар по оккупантам РФ на Крымском полуострове своей новой ракетой. По итогу был поражен зенитный ракетный комплекс российских войск С-400.

Издание The War Zone опубликовало материал, в котором речь шла о том, что Украина модернизирует ракеты Нептун и они смогут долетать до Москвы.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина поразила вражескую цель на дальности более 700 километров, применив отечественное дальнобойное оружие. Вероятно, глава государства подразумевал удар по аэродрому в Пскове на территории России.

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