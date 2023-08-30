Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

Дальность ракеты Нептун составляет 400 километров, они могут запускаться из той же пусковой установки, что и противокорабельный вариант, пишет проект The Drive.

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Ракеты Нептун смогут долетать до Москвы и военных объектов в других городах России - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина модернизирует дальнобойные ракеты собственного производства Нептун. Обновленные ракеты в качестве боеприпасов класса земля-земля смогут долетать как до Москвы, так и других объектов внутри территории страны-агрессора России. Такой ракетой был нанесен удар по зенитной ракетной системе оккупантов С-400 в захваченном Крыму.

В статье проекта The War Zone издания The Drive говорится о том, что журналисты поговорили с представителем Министерства обороны, который сказал: Украина в перспективе будет способная нанести удары по Москве и другим объектам на территории РФ при помощи ракет Нептун, которые переделают на боеприпасы класса земля-земля.

Со ссылкой на украинского чиновника указывается, что атака на ЗРС С-400 российских оккупантов в Крыму в районе села Оленевка на мысе Тарханкут 24"была на 100 процентов осуществлена модифицированным "Нептуном".

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Согласно утверждению издания, в апреле тот же чиновник говорил о работе Украины над переоборудованием ракеты Р-360 Нептун в оружие наземного поражения. Но тогда у ракеты не было нужной новой системы наведения. Требовались определенные микросхемы, чтобы завершить работу.

Уже 28 августа чиновник сказал изданию, что Украина уже разработала систему наведения GPS, которая позволяет доставлять ракету в заранее указанное место.

Инфракрасная головка самонаведения ракеты (ГСН) на месте ищет и устанавливает цель на основе ранее загруженного изображения, после чего окончательно ее атакует. Ракета прекращает атаку в том случае, если цель поразить не удается.

В The War Zone пишут, что подобная модификация стала бы прорывом в возможностях, ведь такую ракету невозможно будет заглушить средствами радиоэлектронной борьбы и сложно выявить на этапе конечной атаки, поскольку те самые ГСН по своей природе пассивны.

Нептун бьет на дальности 400 км

По словам чиновника, обновленная ракета Нептун, которая запускается из той же установки, что и противокорабельный вариант, способна наносить удары на расстоянии около 400 километров и несет полезную нагрузку около 350 кг.

Что касается недостатков, представитель военного ведомства назвал возможности современных российских систем ПВО помешать ее действиям и малое количество ракет, которые были произведены.

"Произведены всего пара десятков", - подчеркнул чиновник.

Ракеты Нептун

На второй месяц полномасштабной войны России против Украины ночью 14 апреля ВСУ двумя противокорабельными ракетами Нептун потопили ракетный крейсер Москва. Отечественные ракеты сокрушили флагман Черноморского флота. Корабль стал одной из самых дорогих потерь оккупантов в войне.

Армия Украины бьет войска РФ на расстоянии 100-300 км, рассказывал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, оружие украинского производства эффективно работает на поле боя.

Потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту, сказал президент Владимир Зеленский, когда поздравлял украинцев с Днем Независимости. Президент отмечал, что Украина производит различные вооружения, которые позволяют достигать успеха в боях с войсками РФ.

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