Зеленский – об оружии Украины: потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту

Украина сама производит ракеты, снаряды, дроны и противотанковые ракетные комплексы, напомнил Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости.

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Зеленский напомнил, как Украина ракетами Нептун потопила флагман Черноморского флота РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, СНБО, twitter.com/Osinttechnica

Украина производит дроны, ракеты, противотанковые ракетные комплексы и другие вооружения, которыми гордится народ, когда ВСУ топит вражеский крейсер "Москва" или попадают по Крымскому мосту оккупантов России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В поздравлении украинцев с Днем Независимости он рассказал о том, что Украина сама производит вооружения, которыми наносит серьезный удар по российским оккупационным войскам. Гарант поблагодарил людей за выполнение эффективной работы.

"Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны: "лелеки", "фурии". Морские дроны, "нептуны", "корсары", "стугны". Мы производим все это. Украинцы производят все это. И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота - крейсер "Москва", когда радуемся попаданиям по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино", - сказал президент. видео дня

Также Владимир Зеленский выразил благодарность тем, кто совершает самые сложные боевые операции и награждается закрытыми указами.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года, в ходе полномасштабной войны России против Украины, ВСУ двумя противокорабельными ракетами отечественного производства Нептун потопили флагман Черноморского флота оккупантов – ракетный крейсер "Москва". Корабль стал самой дорогой военной потерей захватчиков в войне с Украиной.

Россия в оккупированном Крыму незаконно построила Крымский мост через Керченский пролив, чтобы связать украинский полуостров со своей территорией. Российский директор Владимир Путин лично приезжал открывать мост. В ходе развязанной против Украины большой войны по Крымскому мосту стали регулярно наноситься удары, в том числе и ВСУ и СБУ.

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