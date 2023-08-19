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"Это было непередаваемо": в СБУ впервые рассказали, как дважды взрывали Крымский мост

Анна Ярославская
19 августа 2023, 13:40 обновлено 19 августа, 13:44
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За взрывом на Крымском мосту следили не только оккупанты, но и глава СБУ Василий Малюк в своем кабинете в Киеве.
Василий Малюк, Крымский мост
Василий Малюк рассказал детали атак на Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: СБУ, скриншот

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл подробности атак на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го.

Первый удар по любимому мосту российского диктатора Владимира Путина был нанесен утром 8 октября 2022 года.

"В тот момент по мосту шел многочисленный поток автомобилей. В этом трафике в 5:40 камера российской системы видеослежения зафиксировала груженую фуру, которая на большой скорости двигалась в сторону Крыма. Через мгновение длинномер взорвался, повредив два пролета и подпалив железнодорожный состав с цистернами, наполненными горючим, который двигался параллельно. От удара погибли, по данным российской стороны, пять человек, включая водителя фуры, а движение по мосту полностью остановили", - пишет NV.

видео дня

Издание отмечает, что за тем взрывом на Крымском мосту следили не только оккупанты, но и сам Малюк в своем кабинете в Киеве.

"Первая операция на Крымском мосту разозлила российского диктатора Владимира Путина, для которого эта переправа стала символом собственной успешности", - отмечает издание.

Тогда в РФ создали спецкомиссию по расследованию обстоятельств взрыва. Впоследствии российский суд отправил в СИЗО восьмерых подозреваемых, однако вина ни одного из них не доказана. По оценкам СБУ, московское "следствие" продемонстрировало крайнюю степень непрофессионализма, ведь объявило в розыск руководителя ГУР Кирилла Буданова, который не имел отношения к операции.

Также Малюк показал на своем телефона видео, датированное 17 июля 2023 года. На нем группа сотрудников спецслужбы просматривает на мониторе компьютера изображение с камеры морского дрона. На заднем фоне слышен голос самого Малюка, который обращается к оператору дрона: "Тише, тише". На видео зафиксирована вторая атака на мост, в результате которой обвалилась часть пролета его автомобильной части.

"Это было непередаваемое ощущение. Много месяцев разработки и успех — словами трудно такое описать", — сказал глава СБУ.

Операцию по повторному подрыву Крымского моста в СБУ назвали "Морской малыш". Так же называется и новое поколение надводных дронов, которые использует СБУ.

Дроны Sea Baby - уникальное оружие СБУ

Как сообщал Главред, ранее Служба безопасности Украины предоставила журналистам кадры применения экспериментального морского беспилотника для совершения атаки на Крымский мост 17 июля. Видео показал американский телеканал CNN.

Для атаки на Крымский мост использовался беспилотник, получивший название "Морской малыш" (Sea Baby). Он стал результатом многомесячной разработки, которая началась сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дроны являются собственной технической разработкой СБУ. По инициативе личного состава их назвали SeaBaby, то есть "Морской малыш". Они оборудованы боевой частью 850 кг.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Sea baby успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

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