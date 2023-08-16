Производство находится под землей: в СБУ рассказали об уникальных дронах Sea Baby

Морские дроны Sea baby успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

https://glavred.info/ukraine/proizvodstvo-nahoditsya-pod-zemley-v-sbu-rasskazali-ob-unikalnyh-dronah-sea-baby-10493608.html Ссылка скопирована

Морские дроны Sea baby являются собственной технической разработкой СБУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об уникальной разработке СБУ - морских дронах Sea baby, которые успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

По его словам, дроны являются собственной технической разработкой СБУ. По инициативе личного состава их назвали SeaBaby, то есть "Морской малыш". Они оборудованы боевой частью 850 кг, передает пресс-служба СБУ.

"Морские надводные дроны – уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношение никакие частные компании. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, отдельные – "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер "SIG", – сказал Малюк в эксклюзивном комментарии CNN.

видео дня

По его словам, над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

"Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов", – подчеркнул Малюк.

Глава СБУ также раскрыл подробности уже проведенных операций. По его словам, именно Служба безопасности была автором соответствующих оперативных замыслов и последующей их успешной реализации вместе с Военно-морскими силами ВСУ.

Для поражения десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера "SIG" были использованы два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.

Малюк акцентировал на том, что все пораженные спецслужбой цели вполне законны в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.

Также он отметил, что западные партнеры не участвуют в проведении данных спецопераций, но активно перенимают уникальный опыт СБУ.

Смотрите видео тренировки морских дронов Sea baby:

В каких операциях СБУ использовала дроны Sea baby

Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. Позже в Сети опубликовали первые кадры после атаки на любимый мост Путина.

В Службе безопасности Украины тогда намекнули, что имеют отношение ко взрывам на Крымском мосту, которые прогремели в ночь на 17 июля.

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" был атакован неизвестными беспилотниками у берегов Новороссийска в ночь на 4 августа.

6 августа в сети появились спутниковые снимки, подтверждающие, что корабль получил серьезный урон вследствие "морского инцидента". Его поддерживали с помощью плавучего крана, аварийно-спасательного судна и двух водолазных катеров.

В ночь на 5 августа возле Крымского моста в результате атаки дронов был поврежден российский танкер-химовоз SIG, который пришел из Турции.

Другие новости: