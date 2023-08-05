У судна – пробоина: в Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер

Прошлой ночью в районе Крымского моста прогремели взрывы. Был поврежден российский танкер-химовоз SIG, который пришел из Турции.

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Танкер SIG получил пробоину / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на 5 августа возле Крымского моста прогремели взрывы. На мосту полностью пропало освещение. Проводилась эвакуация. Мост был закрыт.

Российское издание The Moscow Times в Telegram сообщило об атаке морскими беспилотниками в Керченском проливе. При этом поврежден российский танкер-химовоз SIG, который пришел из Турции.

На помощь танкеру отправились спасатели из Новороссийска.

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Издание также опубликовало аудиозапись Telegram-канала "Осторожно, новости", на которой, как утверждается, зафиксированы переговоры моряков российского танкера, который был поврежден беспилотником.

На записи экипаж говорит, что судно находится на плаву, но самостоятельно перемещаться не может.

"Машинное отделение полностью затоплено", - говорит член экипажа.

Смотрите видео - В Сети опубликовали якобы переговоры танкера "Сиг" с диспетчером:

Тем временем Telegram-канал Baza опубликовал фото изнутри танкера Sig, поврежденного в результате атаки дронов.

Так выглядит поврежденный танкер изнутри / Фото: Baza

В атаке дронов росСМИ обвиняют Украину.

"Танкер Sig поврежден в результате попытки атаки ВСУ недалеко от Крымского моста. По предварительным данным судно находилось в одном из районов грузового порта "Кавказ". Удар пришелся в моторный отсек и насосное отделение. На танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины от разбившихся стекол. Сейчас решается вопрос о буксировке судна", - говорится в сообщении.

Танкер SIG пришел из Турции / Фото t.me/moscowtimes_ru

Издание РИА Новости пишет, что атакованный морским беспилотником в Керченском проливе российский танкер "SIG" получил пробоину в районе машинного отделения. Угрозы затопления судна якобы нет.

По данным издания, экипаж остается на судне, никто не пострадал.

"ТАСС", сославшись Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ, уточнил, что пробоину танкер "SIG" получил в районе машинного отделения.

"Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. Судно на плаву. К нему было направлено судна Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий" и НИС "Импульс"", – добавляет ТАСС.

Отметим, танкер "Сиг" в 2019 году был включен в санкционные списки США из-за поставок топлива в Сирию.

Взрывы в Новороссийске в ночь на 4 августа

Рано утром в пятницу, 4 августа, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и звуки стрельбы. Район гавани в Новороссийске атаковали неизвестные морские дроны.

В Минобороны РФ обвинили в атаке ВСУ. В ведомстве заявили, что военно-морская база Новороссийск ночью была атакована двумя морскими безэкипажными катерами. В ведомстве Шойгу сообщают, что "аппараты были обнаружены и уничтожены".

Позже российский пропагандист Владислав Поздняков сообщил, что после ночной атаки дронов на Новороссийск один из российских десантных кораблей был подбит. Затопило один из его отсеков, из-за чего он перевернулся на бок. Судно буксируют к берегу.

В Сети появились кадры атаки на лучший десантный корабль Северного флота РФ. По данным СМИ, спецоперацию провела Служба безопасности Украины вместе с ВМС.

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