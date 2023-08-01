Мощные взрывы в Севастополе: ВСУ подорвали арсенал Черноморского флота РФ

После "прилета" над местом взрыва поднялся густой столб дыма в виде высокого "гриба".

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В Севастополе прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В Севастополе прогремел мощный взрыв, который слышали даже в Бахчисарае, а он расположен в 30 км. Оказалось, что ВСУ подорвали арсенал Черноморского флота РФ. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

После "прилета" над местом удара в небо поднялся густой и высокий столб дыма. Его было видно даже с Бахчисарайского водохранилища.

Местные жители сообщают о "прилете" в районе поселка Сахарная Головка, который находится недалеко от Севастопольской ТЭЦ.

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В Сети также сообщают о том, что место взрыва произошло на территории воинской части 63876-Р, где находится арсенал 758-го логистического центра Черноморского флота РФ.

Смотрите видео с подрывом арсенала возле Севастополя:

В Севастополе прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

Кремлевский "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев говорит, что в районе Кора-Кобы якобы был "сбит" беспилотник. Он пытается всех убедить в том, что в результате взрыва загорелись только трава и кустарники.

Взрывы в Севастополе

Утром 16 июля стало известно о том, что в Севастополе пожаловались на атаку беспилотников. В Сети появились видео из Севастополя, на которых видна стрельба по морским беспилотникам. Как заявил городской гауляйтер Михаил Развожаев, силы ПВО РФ якобы отражали атаку украинских БПЛА в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Ранее также сообщалось о том, что после "бавовны" в Севастополе столб дыма видно за километры. Тогда также заявляли об атаке беспилотников. Стало известно, что были атакованы резервуары с топливом. Они горели в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет сезоном "бавовны" и сирен для врага.

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