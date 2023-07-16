Мощные взрывы и стрельба: в Севастополе пожаловались на атаку беспилотников

В Сети появились видео из Севастополя, на которых видна стрельба по морским беспилотникам.

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В Севастополе прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: /pixabay.com, УНИАН

В ночь на воскресенье, 16 июля, в захваченном РФ Севастополе прогремела серия взрывов. В акватории были замечены морские беспилотники.

Сообщается, что в городе несколько раз сработала противовоздушная оборона, которая пыталась уничтожить беспилотники, летели в направлении города, пишут росСМИ.

Как заявил городской гауляйтер Михаил Развожаев, силы ПВО РФ якобы отражали атаку украинских БПЛА в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

видео дня

Отметим, что в Сети также появились видео из Севастополя, на которых видна стрельба по морским беспилотникам.

При этом движение паромов и катеров в Севастопольской бухте после ночных взрывов временно прекращено, заявили в оккупационном "департаменте" транспорта.

Смотрите видео - беспилотники атакуют Севастополь:

Севастополь атаковали беспилотники / Скриншот

Напомним, ранее неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте, что в Севастополе. Возник пожар, площадь которого почти 1000 кв. м.

В Севастополе горела нефтебаза в результате попадания беспилотного летательного аппарата. "Севастополь. Подготовка к курортному сезону. Доброе утро", — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В свою очередь представитель оккупационной власти города Михаил Развожаев сообщил о пожаре на нефтебазе в Севастополе. Там, по его словам, было зафиксировано попадание беспилотника. Площадь пожара около 1000 кв. м, пожару присвоено 4 класс.

Ранее сообщалось о том, что во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

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