"Игры закончились": Гуменюк анонсировала сезон "бавовны" и сирен в Крыму

Россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, подчеркнула Гуменюк.

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Гуменюк анонсировала сезон "бавовны" и сирен в Крыму / УНИАН, скриншот

Российские оккупационные войска понимают, что битвы за Крым им не избежать. В связи с этим захватчики готовятся к обороне. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует 24 канал.

Как отметила Гуменюк, россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет сезоном "бавовны" для врага.

"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что там они уже поигрались с песочком – на этом их игры закончились. Этот сезон уже объявлен сезоном "бавовны", а не просто курорта. Поэтому к звукам воздушной тревоги им надо привыкать", - подчеркнула Гуменюк.

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга отметила, что даже российские оккупанты признают неизбежность битвы за Крым, поэтому сосредотачиваются на копании окопов и переброске на полуостров дополнительных боевых подразделений для подготовки к обороне.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

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