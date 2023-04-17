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Ударами по Крымскому мосту и Черноморскому флоту ВСУ уже могут начать освобождение Крыма – Волкер

Андрей Ганчук
17 апреля 2023, 09:09 обновлено 17 апреля, 09:09
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Агрессор Россия вряд ли способна применить ядерное оружие в ответ на действия Украины в Крыму, против этого выступают даже ее военные, считает Курт Волкер.
Волкер, Крымский мост
Удары ВСУ по Крымскому мосту и Черноморскому флоту в Севастополе изолируют Крым от России - Волкер / Коллаж УНИАН, соцсети

Украина уже может начать военную операцию по освобождению оккупированного государством-оккупантом Россией Крыма. Первым шагом может стать изоляция полуострова, которую ВСУ способны обеспечить ударом по Крымскому мосту и уничтожением базы Черноморского флота РФ. Москва вряд ли в ответ применит ядерное оружие, поскольку с таким сценарием не согласны даже российские военные. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что силы обороны Украины уже способны начать военную операцию по освобождению Крымского полуострова.

По словам дипломата, первым шагом может стать обеспечение изоляции оккупированного Крыма от России путем нанесения удара по Крымскому мосту и уничтожения Черноморского флота в Севастополе. Установление физического контроля над полуостровом можно обеспечить позже.

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"Возможно, уничтожить военную базу в Севастополе. Эти шаги крайне усложнят использование Крыма как военной площадки и изолируют его от российской поддержки. Я думаю, что этого можно достичь. Это Украина может сделать уже сейчас. А работа по полному контролю над Крымом может состояться через некоторое время", - полагает Волкер.

Россия вряд ли ответит ядерным оружием

Как полагает дипломат, маловероятно, что на действия Украины в Крыму Москва ответит применением ядерного оружия. Против подобного шага выступают даже российские военные, которые понимают – Россия при таком сценарии получит сокрушительный ответ от Запада.

"Я не думаю, что произойдет эскалация в этом направлении. Вероятность использования ядерного оружия Россией полностью низка. Потому что это приведет к ответу", - отметил Волкер и добавил, что о неприемлемости применения ядерного оружия РФ уже предупредили Китай и Индия.

Также Курт Волкер подчеркнул, что освобождение Крымского полуострова является важным вопросом будущей безопасности Украины, поскольку без контроля над Крымом государству не удастся обеспечить свою морскую безопасность.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что освобождение Украиной Крымского полуострова изменит стратегическую ситуацию на фронте. По мнению Ходжеса, самым перспективным направлением для ВСУ является юг, где войска могут нанести удар по "сухопутному коридору" оккупантов, который ведет в захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина в течение 5-7 месяцев способна освободить Крым. По его мнению, у России больше нет ресурсов для удержания полуострова. Переговоры с Москвой могут начаться только в случае полного вывода оккупантами своих войск с территории Крымского полуострова.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что ВСУ могут освободить Крым в течение полугода после того как рассекут российский "сухопутный коридор". При таком сценарии оккупанты окажутся в блокаде на Крымском полуострове, и вынуждены будут либо бежать, либо капитулировать.

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