"Украина освободит Крым за 5-7 месяцев": у РФ нет сил, чтобы удержать полуостров – Подоляк

Уже скоро мы сможем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте, выразил уверенность советник главы ОП. Но 2023 год будет тяжелым для полуострова.

Украина освободит Крым за 5-7 месяцев, выразил уверенность Подоляк / Офис президента Украины, УНИАН

Украина сможет освободить оккупированный россиянами Крым довольно скоро, это может произойти примерно за 5-7 месяцев.

У российской оккупационной армии нет ресурсов и сил, чтобы удержать захваченный полуостров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для "Радио Свобода".

"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять, или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это математически взвешенный оптимизм. Я еще раз говорю, нет в России достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте", – подчеркнул Подоляк.

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Он отметил, что война будет происходить не за Крым, а за право на существование цивилизованного демократического мира в рамках международного права. Также советник главы ОП подчеркнул, что война будет продолжаться до тех пор, пока украинские военные не освободят все захваченные россиянами территории Украины.

Крым может стать предметом переговоров между Украиной и Россией только тогда, когда страна-агрессор РФ выведет все свои войска с территории оккупированного полуострова, отметил Подоляк.

Также он добавил, что после освобождения Крыма нужно будет искоренить с полуострова всё российское. Там должно быть только украинское культурное пространство.

Подоляк отметил, что 2023 год будет для Крыма очень тяжелым, а Украине придется проводить очень мощные стабилизационные мероприятия.

Деоккупация Крыма

Ранее Подоляк отмечал, что полномасштабная война России против Украины должна завершиться возвращением Крыма под контроль Киева. Крымский полуостров – "кощиева смерть" Путина. После его потери влияние Путина полностью "обнулится" даже на территории РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о разработке 12 шагов деоккупации захваченного РФ Крыма. Секретарь СНБО предупредил об уголовном преследовании за коллаборационизм и государственную измену.

Издание The Washington Post ранее писало, что страна-агрессор Россия начала готовить аннексированный Крым к контрнаступлению ВСУ. Всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений.

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