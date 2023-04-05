"УПЦ МП не будет полностью запрещена": профессор сказал, когда разрешится конфликт вокруг Лавры

Религиозные объединения не имеют статуса юридического лица, поэтому сейчас с точки зрения законодательства невозможно полностью запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Украине.
Конфликт вокруг Киево-Печерской Лавры будет долговременным и не разрешится без окончательного решения суда. Об этом сказал доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов в интервью Главреду.
"УПЦ МП не будет полностью запрещена, потому что религиозные объединения не имеют статуса юридического лица и пока отсутствуют законодательные механизмы для того, чтобы исключить деятельность РПЦ в Украине. Конфликт вокруг Лавры будет долговременным, будет сопровождаться судебными процессами, и пока не будет окончательного решения судов, эта ситуация, вероятно, не разрешится", – отмечает Смирнов.
Профессор подчеркнул, что украинский епископат УПЦ МП должен прислушаться к пожеланиям своих верующих и духовенства и перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ).
"Поэтому украинский епископат должен подняться над корпоративными интересами, прислушаться к голосу духовенства и мирян и без каких-либо предварительных условий начать межцерковный диалог ради объединения украинского православия", – подчеркнул Смирнов.
Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры
10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.
В день, когда представители УПЦ МП должны были покинуть Киево-Печерскую Лавру, 29 марта, верующие и монахи Московского патриархата устраивали споры с правоохранителями и активистами.
30 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", а управление имуществом заповедника перешло к государству.
1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в дом митрополита Павла, известного под прозвищем "Паша-Мерседес". Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла. Служба безопасности Украины официально сообщила о подозрении митрополиту Павлу.
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