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Официально: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодекса

1 апреля 2023, 12:39
По местам проживания и временного пребывания бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры проводятся следственные действия.
Митрополит Павел
Скандальный митрополит Павел получил сообщение о подозрении / Фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропутинскому митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу, известному под прозвищем "Паша-Мерседес".

Как сообщает пресс-служба ведомства, СБУ собрала обоснованную доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины.

"В частности, установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза", - говорится в сообщении.

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"Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения пропаганды и раскола украинского общества", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

На основании собранных доказательств Лебедю сообщили о подозрении:

  • по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений);
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.

  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ
  • Обыск в доме "Паши-Мерседеса"
    Обыск в доме "Паши-Мерседеса" Фото СБУ

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

29 марта представители Украинской православной церкви Московского патриархата должны были покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

30 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а управление имуществом заповедника перешло к государству.

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