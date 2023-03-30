УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Управление имуществом Лавры перешло к государству, а суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП - Ткаченко

30 марта 2023, 19:49
Правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича.
Киево-Печерская Лавра
Управление имуществом Лавры перешло к государству, а суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП / УНИАН

Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а управление имуществом заповедника перешло к государству.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей страничке в Facebook.

"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу от договора, применении последствий недействительности расторжения Договора № 2 от 19 июля 2013 года о бесплатном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", - говорится в решении суда.

видео дня

Киево-Печерская лавра перешла к государству

Александр Ткаченко сообщил, что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопросы передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений".

"Рядом законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является собственником этих объектов", - написал он.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
Александр Ткаченко Киево-Печерская лавра
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:55

Есть одно условие: Польша соглашается допустить российских спортсменов к своим соревнованиям

19:53

Не только танки Leopard: Германия передала Украине огромное количество военной техникиВидео

19:49

Управление имуществом Лавры перешло к государству, а суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП - ТкаченкоВидео

19:47

Не Лозовицкая: Алекс Топольский впервые показал свою новую пассию

19:35

Россия стала разменной монетой между США и Китаем, обречена усохнуть и лишиться ядерного клыкамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:09

Довели: 74-летний мужчина переехал в дом престарелых из-за бывших жен

18:38

"Стране нужны деньги": цены на все виды топлива в Украине резко вырастут – экспертВидео

18:36

Российское "большое наступление" оказалось "пшиком": РФ сможет воевать лишь до 2024 года - ГУРВидео

18:22

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в апреле: деньги потекут рекойВидео

Реклама
17:58

В Украине в ближайшие полгода разрешится ситуация с войной, но страну ждут новые вызовы - ЖдановВидео

17:51

В спальню, на кухню и даже в туалет: почему кошки "преследуют" своих хозяевВидео

17:31

Кому нельзя пить траву чабрец: усугубляет проблемы и болезни

17:25

Изумрудные войны и интервью с киллерами: Комаров покажет обратную сторону бизнеса в Колумбии

17:19

Будет холодрыга: синоптики удивили прогнозом на Пасху 2023Видео

17:07

"Наглая старая мумия": в стране-агрессоре России требуют выгнать Долину из музыкального шоу

16:49

Все пятна полностью исчезнут: как почистить ковер не снимая его с полаВидео

16:43

Cколько нужно спать, чтобы избежать пивного живота: неожиданные результаты исследованияВидео

16:32

Слава Демин подтвердил, что Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношенияВидео

16:19

Дешевая живая изгородь: как оградить сад недорого и натурально

16:19

"Поторопись" и "Я на диете": какие фразы категорически нельзя говорить своему ребенку

Реклама
16:02

Армия Украины и войска РФ попали в цугцванг: Жданов объяснил ситуацию с контрнаступлениемВидео

16:01

"Это предательство": Меладзе уже хотят изгнать из России за "Героям слава!"Видео

15:54

"Вижу, что он не жилец": таролог спрогнозировала, как и когда Путин умретВидео

15:54

"Украине нужны самолеты F-16": Залужный показал работу авиации и борьбу с оккупантамиВидео

15:52

Когда лучше есть вареные яйца утром или вечером: правильные советы по поеданию яиц

15:42

Почему стыдно просить вернуть долг: как попросить должника вернуть деньги

15:23

Подведет здоровье, опустеет кошелек и не повезет в любви: астролог назвал 4-х неудачников апреляВидео

15:19

В Раде разрабатывают закон о реестре "уклонистов" от мобилизацииВидео

15:16

Меладзе и Брежнева распродают права на все свои русскоязычные песни

15:14

Украинская песня установила мировой рекорд и вошла в Книгу Гиннесса - Михаил ПоплавскийВидео актуально

15:13

Баффи не узнает: как выглядит Ангел, вампир из сериала "Баффи - истребительница вампиров", сейчас

14:56

Почему куры плохо несутся и как заставить их давать больше яиц: ответы на все вопросыВидео

14:51

Запад не должен считать контрнаступление ВСУ весной решающим сражением – КулебаВидео

14:44

Доллар и евро удивят перед Пасхой: что будет с курсом валютВидео

14:42

Данилов о дальнобойных БПЛА: "С Москвой будет то же, что и с Крымским мостом"

14:42

Точно должна быть в корзине на Пасху 2023: недорогой рецепт домашней колбасы, аж слюнки потекутВидео

14:32

Для СБУ: украинская актриса, которая поддерживает РФ, похвасталась "адекватными родственниками" из КиеваВидео

14:25

Гороскоп на апрель для всех от Влада Росса: Близнецам будет фартить, а Стрельцам придётся напрячьсяЭксклюзив

14:19

Эксперт спрогнозировал, как ядерное оружие РФ может повлиять на сроки украино-российской войныВидео

14:11

Соловьев заступился за Петросяна, по которому "прошелся" ГалкинВидео

Реклама
13:49

Войска России начали применять по Украине крылатые авиабомбы – Воздушные силыВидео

13:46

"Палкой побью": скандальный митрополит МП Павел набросился на журналистов у ЛаврыВидео

13:00

ВСУ получили еще два микроавтобуса и внедорожник при содействии Favbet Foundation

12:49

Узнать сложно, поверить невозможно: как звезды Голливуда выглядят без макияжа

12:47

Клоун-пропагандист Джигурда зачитал стихи в оккупированной ВолновахеВидео

12:43

Паранойя в Кремле: Путин ночует в своем кабинете из-за стресса и войны – СМИ

12:41

Как отрастить ресницы дома: несколько простых способов получить кукольный взгляд

12:24

Си Цзиньпин объявил, что готовит Китай к войне – Foreign AffairsВидео

12:10

Что приносит в дом герань: приметы, связанные с душистым цветком

12:08

Пляски Орбана под дудку Путина не сработали: в России назвали Венгрию недружественной странойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять