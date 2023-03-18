"Отбросьте власть Москвы": Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре

Митрополит Епифаний призвал братию Лавры содействовать процессу освобождения от "московского ига".

Митрополит Епифаний обратился к братии киевской Лавры / коллаж фото УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявляет, что речи о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре не идет, а богослужебным языком будет древний славянский и украинский.

"В связи с событиями, связанными со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой, считаю необходимым дать объяснения по ряду вопросов. Прежде всего, следует подчеркнуть, что ни в коем случае речь не идет о закрытии этого монастыря, прекращении в нем молитвы, богослужений, монашеской жизни. Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на Церковь в целом и двукратным закрытием монастыря, в частности, безосновательная манипуляция", — говорится в обращении Епифания к братии Лавры и общественности.

Также Митрополит призвал братию Лавры содействовать процессу освобождения от "московского ига".

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"Московская духовная власть в Украине неканоническая, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, но наоборот – местом молитвы, набожной монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена", — отметил он.

Епифаний подчеркнул, что относится с уважением к подлинным благочестивым традициям жизни Лавры, ее богослужебным особенностям, и к тем отцам и братьям, кто не разделяет идеологию "русского мира" и искажения, которые она вносит в церковную жизнь.

"Открывая монастырь в составе Поместной Церкви, наш Священный Синод обратился к Правительству с просьбой предоставить в Лавре помещение для монашеской жизни и богослужений. Эта просьба остается актуальной, и мы будем настаивать на том, чтобы монашеская жизнь, возможность для ежедневной молитвы и богослужений были должным образом обеспечены", — заявил митрополит.

Кто из братии сможет остаться в Лавре

Епифаний отметил, что у юрисдикции Московского патриархата в Украине нет ни канонической, ни моральной перспективы, а также выразил надежду, что вскоре окончательный запрет Москве влиять на украинскую церковную жизнь будет подтвержден и государственным законом.

"Как Священноархимандрит я свидетельствую братии, что все из вас, кто преследует требования канонов и Томоса, отвергнут беззаконную власть Москвы, – продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы защитить вас от запугиваний со стороны нынешнего руководителя Лавры. Управлять текущими делами обители будут те, кто знает традиции и жизнь монастыря, кто известен вам, ведь принадлежит к братии, кто имеет соответствующие способности и не запятнал себя преданностью "русскому меру". Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры – мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен", — заявил митрополит.

Кроме того, Епифаний заявил, что открыт к диалогу и общению и готов к сотрудничеству.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

Как сообщалось, 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторгает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Позже Александр Ткаченко заявил, что никто не ставит вопрос о выселении монахов, и что из Киево-Печерской лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП). Также он уточнил, что "у монахов всегда есть выбор", имея ввиду переход в ПЦУ.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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