СНБО просит запретить работу УПЦ МП и проверить, легально ли попы находятся в Киево-Печерской лавре

Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести / Фото УНИАН, скриншот

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 1 декабря.

"Сегодня (1 декабря, - ред.) состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором", - сказал глава государства.

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.

Также поручено обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Ко всем, кто связан с подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины, предлагается применить персональные санкции. Фамилии обещают обнародовать вскоре.

Также Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

"Состоится реформа этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства", – сказал президент.

Владимир Зеленский / скриншот

Напомним, во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) во время обысков Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" открыто уголовное производство.

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате следственных действий, кроме всего прочего, правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Как сообщал Главред, 29 ноября депутаты Львовского облсовета решили запретить работу объектов бывшей УПЦ (Московского патриархата) на территории региона.

Другие новости: