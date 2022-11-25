Священник УПЦ МП / СБУ, lb.ua

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

В результате следственных действий, кроме всего прочего, правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, сообщила пресс-служба СБУ.

Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" об "особенностях" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию рф в Украине, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и т.д.

Служба безопасности Украины нашла и склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов.

По данным источников LB, во время обыска там заскочили в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре. 23 ноября арихмандрита Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо сбежавшего в Россию митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.

Священник и певец хора / lb.ua

Кроме того, при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений рашистов, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – вид "героя россии", подписанный министром обороны рф за "захват Крыма" в 2014 году", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия.

Напомним, во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) во время обысков Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" открыто уголовное производство.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел признал, что песню "Звон плывет, плывет над Россиею" пели в одном из храмов. Однако он сказал, что песня не является богослужебным пением. По словам Павла, на литургии молятся за Украину, украинские войска и поминают только предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Также Павел заявил, что отцу Захарии, который допустил песнопения, запретили служить литургии. Духовный собор Лавры должен разобрать эту ситуацию.

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