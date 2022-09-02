12-летняя девочка забеременела от врага, а поп УПЦ МП требовал оставить ребенка - капеллан ВСУ

12-летняя девочка забеременела от агрессора / https://ua.depositphotos.com/

В украинском сегменте Сети появилась свежая и предельно жуткая история о тех военных преступлениях, которые совершали в Украине русские агрессоры. Ее для проекта Breakingnewsua поведал Сергей Дмитриев ‒ военный капеллан.

"К нам обратилась двенадцатилетняя девочка. Она беременна от российского оккупанта. Ее мать очень верующая и не хочет, чтобы дочь делала аборт. Но хочет потом сдать младенца в детдом. Еще там был священник Московского патриархата, который упорно говорил, что, мол, надо рожать. И у меня один вопрос: будет ли этот священник после того, как этот ребенок родит ребенка, будет ли ему помогать всю жизнь? Покупать памперсы, кормить. Или будет только советы раздавать?", ‒ с трудом сдерживая гнев, говорил он.

Видео дня

Напомним, ранее, в мае 2022 года, тогдашняя уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказывала о массовых военных преступлениях российских оккупантов на сексуальной почве в селе Александровка Белозерского района Херсонской области.

Тогда оккупанты, по словам омбудсвумен, насиловали маленьких детей. В частности, 6-месячную девочку россияне изнасиловали чайной ложкой.

Немногим позднее украинскими правоохранителями была установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин.

Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Булат Фассахов.

Другие новости: