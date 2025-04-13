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Трагедия в Сумах, реакция мира и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
13 апреля 2025, 19:30
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Новости Украины 13 апреля по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Трагедия в Сумах, реакция мира и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 13 апреля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины, Генштаб ВСУ

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Трамп сделал резкое заявление по войне после визита Виткоффа к Путину

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отношения между страной-агрессором Россией и Украиной, мол, могут быть хорошими. Вроде бы теперь наступает момент, когда надо "или смириться, или заткнуться". Однако "все идет хорошо".

Как сообщает CNN, на борту самолета Air Force One он рассказал журналистам о своем мнении по поводу дипломатических усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

видео дня

В Оренбурге в районе ТЭЦ прогремел мощный взрыв: произошел пожар, детали

В ночь на 13 апреля страна-агрессор Россия атаковала Украину беспилотниками. Только на Киев и его окрестности летело 30 вражеских дронов. О последствиях атаки сообщили в КГВА.

Сообщается, что средствами ПВО было уничтожено 19 БпЛА, при этом пострадавших и разрушений в столице нет.

РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины - пограничники

Российские оккупанты могут попытаться повторить такую же операцию, которую враг провел в мае прошлого года, когда атаковал на севере Харьковской области. У врага достаточно сил. Однако Силы обороны контролируют ситуацию на направлении. Об этом заявил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Гарт 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Александр Даниленко.

В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что враг проводит ротации на Харьковском направлении.

Войска РФ ракетами ударили по Сумах: десятки погибших и раненых, подробности

Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу Сумы. Прогремели взрывы. Много погибших, есть пострадавшие. На месте происшествия работают спасатели. Известно о 21 погибшем. Ранены 83 человека, среди них 7 детей.

Россияне нанесли удары по Сумах

В Воздушных силах утром, 13 апреля, заявили о скоростной цели в Сумской области. Также было сообщение о пуске корректируемых авиабомб в направлении Донецкой и Сумской областей.

Позже, по информации Общественное Сумы, в городе прогремело два взрыва.

"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Сумах и сообщил о десятках погибших гражданских. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram.

Президент Зеленский назвал удар российской баллистикой по Сумах ужасным. По его словам, ракеты попали в обычную городскую улицу: пострадали жилые дома, образовательные учреждения, автомобили. И это произошло в Вербное воскресенье, когда люди направлялись в церкви, на праздник Входа Господня в Иерусалим.

У Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина

Украинские военные на передовой держатся и продолжают сражаться, несмотря на давление оккупантов. Россияне в дальнейшем будут пытаться продвинуться на любом из участков фронта, чтобы захватить как можно больше территорий. Обстановка сложная, но фронт держится. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

В интервью Bihus.info он рассказал о том, что вражеские силы не прекращают усилий, направленных на дальнейшее продвижение и захват новых территорий.

"Троллейбус смерти": количество жертв удара РФ по Сумах быстро растет, новые детали

В результате российского удара баллистическими ракетами по центру Сум уже известно о 21 погибшем, количество пострадавших стремительно растет. О последних данных по количеству жертв сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По последним данным, озвученным министром внутренних дел Игорем Клименко по состоянию на 12:20, погиб 21 человек, еще 83 человека получили ранения, среди них - семеро детей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, экстренные службы работают на месте трагедии.

"Искренние соболезнования семьям и близким пострадавших. Сумы, скорбим с вами", - написал он в Telegram.

Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атаки

Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову. Известно о попадании в детский сад в Киевском районе города. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, страна-агрессор Россия ударила по Киевскому району Харькова с применением беспилотника "Молния".

ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолеты

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины впервые показали работу лазерного комплекса Тризуб. Оружие способно сбивать вражеские дроны, крылатые и баллистические ракеты, а также вертолеты, самолеты и разведывательные дроны.

Как сообщает портал Милитарный, видео испытаний опубликовал командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский во время конференции Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК.

Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по Сумах

В результате ракетного удара страны-агрессора России по Сумах по состоянию на 13:54 известно о 31 погибшем, среди которых двое детей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого более 80 человек получили ранения, в том числе десять детей. Всем оказывается необходимая помощь.

"РФ руководят убийцы": в ЕС жестко отреагировали на российский удар по Сумах

После удара РФ по центру Сум глава Европейского совета Антониу Кошта выразил возмущение "преступной ракетной атакой России".

Как написал он в социальной сети Х, ответственные за эти нападения должны быть привлечены к ответственности.

Украина и РФ проведут важные переговоры: СМИ узнали, где и когда пройдет встреча

Официальные представители Украины и России проведут переговоры в Турции. Встреча состоится 15-16 апреля. Об этом сообщило издание CNN Turk.

По информации издания от Министерства обороны Турции, переговоры российских и украинских официальных лиц пройдут в Командовании Военно-морских сил в Анкаре.

Целью были люди: в МВА раскрыли новые подробности смертоносного удара по Сумах

Утром 13 апреля по центру Сум россияне нанесли два ракетных удара, которые привели к гибели 32 человек. Особенно разрушительным оказался второй удар: ракета была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

"РФ переходит границы": у Трампа отреагировали на российский удар по Сумах

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог прокомментировал удар российских войск по гражданским объектам в Сумах.

Как написал он в социальной сети Х, атака страны-агрессора РФ "переходит любые границы допустимого".

"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит любые границы допустимого. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения", - написал он.

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