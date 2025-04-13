"РФ переходит границы": у Трампа отреагировали на ракетный удар РФ по Сумам

Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец войне в Украине, отметил Кит Келлог.

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Кит Келлог прокомментировал удары РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Важное из заявлений Келлога:

Атака страны-агрессора РФ "переходит любые границы допустимого"

Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец войне

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог прокомментировал удар российских войск по гражданским объектам в Сумах.

Как написал он в социальной сети Х, атака страны-агрессора РФ "переходит любые границы допустимого".

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"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит любые границы допустимого. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения", - написал он.

Спецпредставитель президента США отметил, что Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец войне в Украине.

"Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и что это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне", - подчеркнул Келлог.

/ @generalkellogg

Удар РФ по Сумам - последние новости по теме

Ранее в ЕС жестко отреагировали на российский удар по Сумам. Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил возмущение "преступной ракетной атакой России".

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами с кассетной боевой частью. Ракета взорвалась в воздухе, больше всего жертв было в троллейбусе - почти все пассажиры погибли.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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