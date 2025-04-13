"РФ переходит границы": у Трампа отреагировали на ракетный удар РФ по Сумам

Важное из заявлений Келлога:
- Атака страны-агрессора РФ "переходит любые границы допустимого"
- Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец войне
Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог прокомментировал удар российских войск по гражданским объектам в Сумах.
Как написал он в социальной сети Х, атака страны-агрессора РФ "переходит любые границы допустимого".
"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит любые границы допустимого. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения", - написал он.
Спецпредставитель президента США отметил, что Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец войне в Украине.
"Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и что это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне", - подчеркнул Келлог.
Удар РФ по Сумам - последние новости по теме
Ранее в ЕС жестко отреагировали на российский удар по Сумам. Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил возмущение "преступной ракетной атакой России".
Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.
Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами с кассетной боевой частью. Ракета взорвалась в воздухе, больше всего жертв было в троллейбусе - почти все пассажиры погибли.
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Кто такой Кит Келлог?
Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.
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