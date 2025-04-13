ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолеты

Кратко:
- ВСУ показали комплекс, который способен сбивать вражеские дроны, ракеты и самолеты
- Лазерное оружие может ослеплять дроны и самолеты на большой высоте
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины впервые показали работу лазерного комплекса Тризуб. Оружие способно сбивать вражеские дроны, крылатые и баллистические ракеты, а также вертолеты, самолеты и разведывательные дроны.
Как сообщает портал Милитарный, видео испытаний опубликовал командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский во время конференции Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества c Украинским ОПК.
Какие возможности у Тризуба
Заявлено, что лазерное оружие способно уничтожать ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты противника на расстоянии до 3000 метров. Вертолеты, самолеты и разведывательные дроны Тризуб может уничтожать на дальности до 5 тысяч метров.
Также лазер может использоваться для ослепления дронов, крылатых ракет, вертолетов и самолетов на дистанции до 10 тысяч метров.
Что показали на видео
Во время испытаний показали работу Тризуба по наземной мишени и использование лазера с целью ослепления камеры оптоволоконного FPV-дрона.
Авторы портала отмечают, что несмотря на наличие в лазерном комплексе оптико-электронной станции, наведение на цель проводится не в автоматическом, а в ручном режиме при помощи джойстика.
Впрочем, вероятно, что комплекс пока на стадии функционального прототипа, а функция будет добавлена позже.
Лазерное оружие Тризуб – что о нем известно:
Как сообщал Главред, Вадим Сухаревский в середине декабря прошлого года заявил, что у ВСУ есть лазерное оружие Тризуб. Комплекс позволяет сбивать вражеские военные самолеты на расстоянии 2 тысячи километров.
Лазерные технологии уже поражают определенные объекты, позже уточнил Сухаревский.
"РНД - инновационная деятельность командования, предусматривает ряд направлений. Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе - поиск решений в борьбе с шахедами, привел нас к командам, которые активно этим занимаются", - говорил командующий СБС.
Украина вскоре получит возможность сбивать ударные дроны РФ с помощью лазерных технологий оружием отечественного производства, говорил Вадим Сухаревский в феврале этого года. По его словам, Тризуб удалось сделать за несколько месяцев.
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Кто такой Вадим Сухаревский?
Вадим Сухаревский – полковник и Герой Украины.10 июня 2024 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем.
Участвовал в российско-украинской войне с 2014 года. Принял первый бой у Семеновки Донецкой области 13 мая. Он тогда еще был старшим лейтенантом с позывным Борсук. Сухаревский первым приказал стрелять в боевиков на поражение. Он обстрелял из своего БТР подопечных террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В конце лета Борсук получил ранение.
С 2016 года военный выполнял задания на Мариупольском направлении. Тогда он был в составе 36-й бригады морской пехоты.
Звание подполковника получил в июне 2020 года. Спустя короткое время Сухаревский стал полковником. Уже в этом звании он получил звание "Герой Украины" в 2022 году.
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