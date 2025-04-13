ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолеты

Комплекс Тризуб обладает внушительными возможностями.

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Тризуб способен поражать крылатые и баллистические ракеты / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

ВСУ показали комплекс, который способен сбивать вражеские дроны, ракеты и самолеты

Лазерное оружие может ослеплять дроны и самолеты на большой высоте

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины впервые показали работу лазерного комплекса Тризуб. Оружие способно сбивать вражеские дроны, крылатые и баллистические ракеты, а также вертолеты, самолеты и разведывательные дроны.

Как сообщает портал Милитарный, видео испытаний опубликовал командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский во время конференции Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества c Украинским ОПК.

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Какие возможности у Тризуба

Заявлено, что лазерное оружие способно уничтожать ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты противника на расстоянии до 3000 метров. Вертолеты, самолеты и разведывательные дроны Тризуб может уничтожать на дальности до 5 тысяч метров.

Также лазер может использоваться для ослепления дронов, крылатых ракет, вертолетов и самолетов на дистанции до 10 тысяч метров.

Что показали на видео

Во время испытаний показали работу Тризуба по наземной мишени и использование лазера с целью ослепления камеры оптоволоконного FPV-дрона.

Испытания комплекса Тризуб / Militarna

Испытания комплекса Тризуб / Militarna

Авторы портала отмечают, что несмотря на наличие в лазерном комплексе оптико-электронной станции, наведение на цель проводится не в автоматическом, а в ручном режиме при помощи джойстика.

Впрочем, вероятно, что комплекс пока на стадии функционального прототипа, а функция будет добавлена позже.

Поражение цели комплексом Тризуб / Militarna

Лазерное оружие Тризуб – что о нем известно:

Как сообщал Главред, Вадим Сухаревский в середине декабря прошлого года заявил, что у ВСУ есть лазерное оружие Тризуб. Комплекс позволяет сбивать вражеские военные самолеты на расстоянии 2 тысячи километров.

Лазерные технологии уже поражают определенные объекты, позже уточнил Сухаревский.

"РНД - инновационная деятельность командования, предусматривает ряд направлений. Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе - поиск решений в борьбе с шахедами, привел нас к командам, которые активно этим занимаются", - говорил командующий СБС.

Украина вскоре получит возможность сбивать ударные дроны РФ с помощью лазерных технологий оружием отечественного производства, говорил Вадим Сухаревский в феврале этого года. По его словам, Тризуб удалось сделать за несколько месяцев.

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Кто такой Вадим Сухаревский? Вадим Сухаревский – полковник и Герой Украины.10 июня 2024 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем. Участвовал в российско-украинской войне с 2014 года. Принял первый бой у Семеновки Донецкой области 13 мая. Он тогда еще был старшим лейтенантом с позывным Борсук. Сухаревский первым приказал стрелять в боевиков на поражение. Он обстрелял из своего БТР подопечных террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В конце лета Борсук получил ранение. С 2016 года военный выполнял задания на Мариупольском направлении. Тогда он был в составе 36-й бригады морской пехоты. Звание подполковника получил в июне 2020 года. Спустя короткое время Сухаревский стал полковником. Уже в этом звании он получил звание "Герой Украины" в 2022 году.

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