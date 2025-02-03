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"Уже поражает цели": командующий СБС рассказал об украинском лазерном оружии

Юрий Берендий
3 февраля 2025, 17:51
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Лазерные технологии уже сейчас занимаются сбиванием российских воздушных целей, в частности дронов, отметил Сухаревский.
'Уже поражает цели': командующий СБС рассказал об украинском лазерном оружии
Командующий СБС рассказал об украинском лазерном оружии / Коллаж Главред, фото: Wikimedia, УНИАН

О чем сказал Сухаревский:

  • ВСУ применяют лазерное оружие для сбивания российских дронов
  • СБС могут помешать ударам по территории России на глубину в 2000 километров

Украинские военные применяют лазерные системы для уничтожения российских беспилотников. Об этом свидетельствует интервью командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского, опубликованное 3 февраля в эфире "Донбасс. Реалии" от "Радио Свобода".

Во время разговора журналист напомнил, что еще в декабре 2024 года Сухаревский упоминал об использовании лазерных технологий, и поинтересовался, продолжается ли работа в этом направлении.

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"РНД - инновационная деятельность командования, предусматривает ряд направлений. Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе - поиск решений в борьбе с шахедами, привел нас к командам, которые активно этим занимаются. И да, повторюсь - лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте определенные объекты", - отметил он.

Смотрите видео заявления Вадима Сухаревского по применению Украиной лазерных технологий:

'Уже поражает цели': командующий СБС рассказал об украинском лазерном оружии
Фото: скриншот

Силы беспилотных систем ВСУ способны наносить удары на глубину более 2000 километров, и эта возможность уже подтверждена.

Сухаревский подчеркнул, что развитие технологий будет определяться в соответствии с поставленными задачами. По его словам, главная цель - сделать Украину и ее армию мощными и готовыми к будущим войнам. Он напомнил древнюю латинскую поговорку: Si vis pacem, para bellum - "Хочешь мира, готовься к войне", добавив, что беспилотные системы будут оставаться актуальными еще на протяжении веков.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, за шесть месяцев работы Силы беспилотных систем ВСУ провели более 220 операций в глубине территории России, запустив более чем 3,5 тысячи дронов. Об этом сообщил командующий подразделения Вадим Сухаревский.

В течение последнего года президентского срока Джо Байдена процесс принятия решений по поставкам вооружения в Украину в США замедлился. Это было обусловлено бездействием Конгресса и внутренними дискуссиями о возможной эскалации отношений с Россией. Об этом говорится в расследовании Reuters.

В январе 2025 года боевые действия на фронте достигли высокой интенсивности. По данным Минобороны Украины, безвозвратные и санитарные потери РФ за месяц составили 48 240 военных, что эквивалентно численности трех мотострелковых дивизий. В целом произошло 5 087 боевых столкновений.

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Кто такой Вадим Сухаревский?

Вадим Сухаревский - полковник и Герой Украины. 10 июня 2024 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем.

Участвовал в российско-украинской войне еще с 2014 года. Принял первый бой возле Семеновки в Донецкой области 13 мая. Он тогда еще был старшим лейтенантом с позывным Барсук. Сухаревский первый приказал стрелять в боевиков на поражение. Он обстрелял из своего БТР подопечных террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В конце лета Барсук получил ранение.

С 2016 года военный выполнял задачи на Мариупольском направлении. Тогда он был в составе 36-й бригады морской пехоты.

Звание подполковника получил в июне 2020 года. Через короткое время Сухаревский стал полковником. Уже в этом звании он получил звание "Герой Украины" в 2022 году.

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